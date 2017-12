/ En horas de la mañana de ayer, la dirección colegiada médica llevó adelante una reunión en la que se definió la "masificación de las medidas de protesta", además de lamentar que el Ejecutivo central rechazara su pedido de instalar el diálogo con el presidente Evo Morales y condicionara el mismo a que se levante la huelga indefinida."Se ha quedado masificar las huelgas de hambre a partir de mañana (hoy). El día lunes y martes va a llegar de otros departamentos un contingente de aproximadamente 1.500 profesionales para que ésta sea la sede del hecho de pedir al Gobierno que haga el diálogo", dijo el presidente del colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.Explicó que la administración central ha llevado a los médicos a "una guerra que quieren desprender contra los profesionales, y nosotros no vamos a atender, eso es lo que se ha quedado, los presidentes de las sociedades, no se atiende el Dakar y el Hospital Arco Iris también se plegará a esta decisión".Larrea incluso aseguró que recibió el apoyo de la Asociación Médica Argentina y del Colegio Médico del Perú, que no atenderían el Dakar en solidaridad a sus colegas bolivianos."Nosotros ya hemos pasado una Navidad negra, viene el Año Nuevo también que va a ser negro seguramente y el 2018 pues a cargar pilas", anunció.Por otra parte, Larrea denunció el accionar "tradicional" del Gobierno de crear entes paralelos con personas afines, en este caso, médicos que han estudiado en la Escuela Latinoamérica de Medicina de Cuba, para intentar desnaturalizar el movimiento de los profesionales que no responden al partido gubernamental.Sostuvo que para el efecto se utilizó a la exministra de Salud, Nila Heredia, para desarrollar ayer el congreso nacional de Médicos Unidos por la Vida y conformar la denominada confederación nacional de médicos con trabajadores dependientes del Ministerio de Salud y obligados a asistir. En horas de la tarde de ayer, los médicos afines al MAS se reunieron en el Campo Ferial Chukiago Marka de La Paz, donde definieron crear un ente paralelo al colegio médico y apoyar el Código Penal, además de pedir que se declaren vacantes los ítems de los médicos que están acatando el paro.En tanto, la ministra de Cultura, Wilma Alanoca, aseguró que tiene listo un plan de contingencia para evitar que el paro médico afecte al Dakar.Evo defiende CódigoPor otra parte, el presidente Evo Morales, en una entrega de vivienda en el Trópico de Cochabamba, defendió el nuevo Código Penal y su artículo 205 aunque admitió que "faltó la socialización de la norma y el acápite sobre la mala práctica profesional" y su alcance."No queremos que haya médicos o falsos médicos, maten al pueblo, la llamada negligencia médica. Algunos médicos, y algunos que se hacen pasar de médicos, nos matan, nos arruinan, a ese mal médico tiene que castigarse pues. Es defender la vida", dijo.Acotó que algunos galenos o falsos profesionales hacen cualquier cosa para "sacar plata".UMSA al aprontePor otra parte, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) decidió vetar a todas las autoridades que hayan estado involucradas, en el "allanamiento" que sufrieron sus instalaciones el pasado 21 de diciembre. La UMSA también suspendió su receso académico para sumarse a las movilizaciones del sector de salud y convocó a una gran marcha para el 4 de enero.COCALEROS AMENAZAN CON TOMAR HOSPITALESCocaleros del Chapare amenazaron a médicos con tomar las instalaciones médicas y disponer de los cargos en caso de que continúe el paro médico nacional, que este sábado cumple 38 días.El dirigente cocalero del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, dio lectura al voto resolutivo firmado por las Seis Federaciones del Trópico que se determinó en un Ampliado.Por su parte, la dirigenta de los cocaleros del Chapare, Margarita Terán, advirtió con la intervención de clínicas si los médicos no levantan el paro y retornan a sus labores.MÁS BLOQUEOS EN COCHABAMBALos médicos y trabajadores de salud protagonizaron ayer una nueva jornada de bloqueo en la Muyurina, el kilómetro 1 de la Blanco Galindo y la Circunvalación. El sector también marchó por el centro de la ciudad con apoyo del Magisterio Urbano.En tanto, la oficialista Coordinadora Departamental por el Cambio (Codecam) se declaró en emergencia y advirtió con tomar acciones los primeros días de enero.Por otro lado, el representante departamental del Defensor del Pueblo, Marcelo Cox, exigió las planillas para que se descuente a los médicos que acatan el paro y pidió sanciones para los funcionarios que encubran a los huelguistas.DATOSSectores analizan si acatarán paro cívico en Cochabamba. Mientras los jubilados y un sector de comerciantes definieron acatar el paro cívico del 2 de enero, el transporte federado y la UMSS señalaron que analizarán si es que participan de la medida de presión.38 días de paro afectan más de 10 mil cirugías en el país. El Ministro de la Presidencia informó que más de 10 mil cirugías ya fueron afectadas por los 38 días de paro médico, además de 900 mil consultas médicas, por lo que pidió al sector deponer esa medida de presión e ir al diálogo.Denuncian presiones para asistir a encuentro de médicos. Funcionarios del Ministerio de Salud y médicos con contrato civil denunciaron que el Ejecutivo obligó a sus trabajadores a asistir al encuentro de la Confederación de Médicos, en La Paz, que creó un ente paralelo al Colegio Médico de Bolivia. El Colegio Médico denunció que el Gobierno busca dividir al sector y calificó al ente paralelo como un "grupo de azules amarrawatos".Profesionales se suman a rechazo al Código Penal. El Colegio de Profesionales de Bolivia se sumó al rechazo al Código del Sistema Penal y pidió la modificación del artículo 205.Abogados alistan recurso. El Colegio de Abogados de La Paz prepara un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 205 y otros identificados contrarios a la CPE.TRANSPORTE MARCHA CONTRA EL CÓDIGO PENALJosué HinojosaDiferentes asociaciones de transporte pesado nacional e internacional protagonizaron ayer en la ciudad de Santa Cruz una multitudinaria marcha que concluyó con el bloqueo del ingreso a la Aduna Nacional en rechazo a los artículos 137 y 205 del nuevo Código Penal. Este sector se sumó a las manifestaciones que lleva desde hace más de un mes el sector salud.El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, sostuvo que se trató de una marcha pacífica que tuvo la finalidad de expresar al Gobierno nacional el sentimiento de rechazo al Código porque -en su criterio- atenta contra el trabajo de toda la población. Agregó que, en caso de que el Gobierno "mantenga el oído sordo", las medias se radicalizarán.Por su parte, el presidente de la Cámara de Transporte del Oriente (CTO), Herland Melgar, exhortó al Gobierno a abrogar el Código y consensuar uno nuevo con la participación de los deferentes sectores para que "cumpla con las expectativas del pueblo boliviano". Anunció, además, que el 5 de enero de 2018 se determinarán las acciones a seguir en rechazo al Código, al que calificó como "lapidario para todos los sectores".Agregó que la CTO realiza las consultas jurídicas para ver la pertinencia de iniciar acciones legales en rechazo al Código.Desde la mañana y hasta después del mediodía, el ingreso a la Aduana Nacional estuvo restringido por decenas de transportistas que incluso bloquearon la avenida Virgen de Cotoca con al menos 200 camiones.UNA HERIDA ESTÁ GRAVE TRAS REPRESIÓN EN PAILAJosué HinojosaLa mujer de 58 años, identificada como Rosalí Bello, que sufrió un derrame cerebral el jueves tras inhalar un gas lacrimógeno que cayó en su domicilio en Puerto Paila tiene escasas esperanzas de vida. Según su cuñada, Maribel Saucedo, la víctima es una mujer nerviosa y presuntamente se le habría subido la presión de manera excesiva por el susto que le provocaron los enfrentamientos y la gasificación.Al desvanecerse la salud de Bello, los médicos, que protagonizaban el enfrentamiento con la Policía, le prestaron los primeros auxilios y la trasladaron en ambulancia hacia el municipio de Cotaca y, posteriormente, hacia el hospital Japonés de Santa Cruz. La vía fue desbloqueada. Al respecto, el subcomandante departamental de la Policía, Alfonso Siles, dijo que un grupo de médicos irrumpieron en el domicilio de la víctima, pero evitó dar más detalles al argumentar que se instruyó al jefe de la Felcc investigar el hecho.Mientras que Rubén Suárez, comandante departamental de la Policía, aseguró que los médicos contrataron a un grupo de jóvenes violentos que, encontrándose en estado de ebriedad, agredieron a los uniformados, provocando así su reacción.Por otro lado, las seis personas (cuatro médicos y dos civiles) aprehendidas el jueves en Pailas durante el enfrentamiento con la Policía fueron puestas en libertad ayer luego de que el Ministerio Público no logró reunir suficientes pruebas.OPINIÓNJosé Alberto Gonzales. Presidente del Senado"Tenemos 18 meses para complementar el código"El Código del Sistema Penal dispone de un total de 18 meses para su plena implementación y en ese tiempo está previsto para este tipo de situaciones y para eliminar cualquier tipo de legislación que pueda estar en contra del Código o que genere cierto desorden, para eso está este tiempo de 18 meses que se dio para que la norma entre en vigencia.Lo que se debe hacer es dialogar, como con el sector del transporte, de quienes se recogió inquietudes y que vinieron con sus abogados. Ha sido una reunión positiva y favorable. Los transportistas observan, entre otros, el artículo 137 del Código Penal que establecen tres sanciones contra los conductores en accidente: como la pérdida de su licencia de conducir y su motorizado , la cárcel y el resarcimiento de daños.