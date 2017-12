/ EEUU, que en muchos sentidos ha sido y es el modelo de los mexicanos, tiene una fuerte prensa que critica las actividades del Gobierno central y los Gobiernos estatales y locales. Los principales medios son CNN, MSNBC, CBS, ABC y otras emisoras de televisión y radio, amén de varios periódicos importantes como el New York Times y el Washington Post, et. al. todos privados y de vieja data que la actual administración de EEUU quisiera eliminar porque la critican todos los días. Contrario a estos está Fox News que también está financiado por dinero privado favorable al Gobierno.No así en México donde dos terceras partes de los columnistas y periodistas son pagados por el Gobierno central y los estatales a fin de que digan lo que se les dice so pena de no recibir más dinero oficial que incluso cubre ciertos avisos comerciales que favorecen al Gobierno central o a los estatales y/o locales. "Se trata de un problema económico", dice el periodista Carlos Puig del periódico Milenio, que recibe dinero del Gobierno. "El modelo clásico de EEUU no existe en México". Dos tercios de los periodistas de México admiten estar afectados por estos pagos oficiales. Según Enrique Krauze, historiador mexicano y editor de Letras Libres, revista mexicana que recibe dinero del Estado: "Si un reportero profesional investiga hechos luctuosos, tanto el Gobierno como la empresa privada le negarán financiamiento… lo que viene a ser uno de los mayores defectos de la democracia mexicana". Pero la influencia del Gobierno va más allá porque también practica el soborno directo ya que algunos periodistas figuran como contratistas del Gobierno.El NYT acota: en Chiguagua hay funcionarios que dicen que el exgobernador gastó más de $us 50 millones en avisos políticos con un presupuesto deficitario. Los fiscales tienen recibos firmados por periodistas que recibieron dinero del Estado siendo obvio que fueron contratados para escribir y publicar lo que la autoridad dictó. El nuevo gobernador de Chiguagua, Javier Corral, comenta que "existe un arreglo en torno a cómo se gastan los dineros del Gobierno ya sea en premiar o castigar a la prensa por lo que publique". Por tanto, hay una cantidad de sitios de Internet que muestran publicidad a favor del Gobierno.Lo anterior más los terre motos , el narcotráfico, la transformación del Tlcan, el tránsito de centroamericanos en pos de llegar a EEUU, más la urgencia de entrar a nuevos mercados para los productos mexicanos, complica la situación ante una Suramérica que poco puede hacer para aliviar el trance de nuestros hermanos mexicanos… cuando debería ser lo contrario.El autor es miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua. jvordenes.wordpress.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi