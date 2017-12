/ El ministro de Justicia, Héctor Arce, recomendó a los magistrados electos y a los actuales encarar un proceso de transición conjunto con la finalidad de que se genere el menor perjuicio y demora en el despacho de trámites a los usuarios.El TCP presentó su informe de gestión final el pasado jueves en presencia tres de los nueve magistrados electos. El TSJ lo hizo el 5 de diciembre y se reunirá con los electos el día de la posesión, el CM presentó su rendición el 20 de diciembre y el TA el 1 de diciembre.El magistrado del TSJ, Rómulo Calle, manifestó que todos los trabajos de transición ya fueron adelantados en la última Sala Plena de este órgano y que sólo resta esperar la posesión e inauguración del año judicial el 3 de enero.Aseguró que el TSJ resolvió más del 90 por ciento de las causas por lo que dejarán un tribunal "limpio" y con baja carga procesal, además de que se deja una institución consolidada en la que los nuevos magistrados tendrán más facilidades que las que ellos tuvieron."Hay jurisprudencia sentada y consolidada, muchos institutos, sobre todo en materia civil, se han consolidado de manera que ahora hay líneas conforme a la nueva CPE y eso va a facilitar el trabajo de las nuevas autoridades", dijo.Por su parte, el magistrado del TA, Freddy Sanabria, manifestó que la Sala Plena y el directorio de este tribunal ya han transmitido la información y las causas para que las nuevas autoridades se hagan cargo a partir de la posesión.Aseguró que el TA no tiene problemas y que "todo está listo para la transición", a pesar de que aún faltan casos por resolver, pero que son mínimos en comparación con la carga que heredaron."El TA no tiene problemas, es el único que no tiene la carga procesal que va a quedar como causas. Está al día el TA, estamos conformes porque se ha trabajado", aseguró.Sanabria aseguró que las autoridades salientes fortalecieron la infraestructura del TA con la consolidación de un edificio propio en Sucre, inaugurado en noviembre pasado.Además, dijo que otro aspecto positivo de la gestión de las autoridades salientes fue la implementación de juzgados itinerantes que ayudaron a resolver causas en zonas alejadas.Sin embargo, Sanabria dijo que en los tribunales hubo "diferencias" que perjudicaron la gestión judicial."El TA durante los seis años hemos tenido diferencias internas y eso ha sido también lo que ha perjudicado, eso causó problemas y ha mellado la imagen de la institución, y hubo un malestar dentro el tribunal".Sanabria dijo que este problema también ocurrió "en otros tribunales" y que la población notó estas diferencias internas.DATOS26 nuevo magistrados serán posesionados. Se trata de nueve magistrados del TCP, nueve del TSJ, cinco del TA y tres del CM, además de sus suplentes.El voto nulo se impuso en las elecciones judiciales. El voto nulo logró más del 51% de los votos en las elecciones judiciales del pasado 3 de diciembre.Magistratura espera transición el mismo día. El presidente del Consejo, Wilber Choque, informó que invitaron a las tres autoridades elegidas el 3 de diciembre para sostener una reunión el pasado jueves pero ninguno se presentó, según Correo del Sur. Choque adelantó que, si no se daba esa reunión, ellos dejarían toda la información a los directores de área para que informen a los nuevos consejeros.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi