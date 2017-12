/ En siete años, los Mavericks de Dallas se transformaron de campeón de la NBA al segundo peor equipo de la Liga. Con marca de 10-25, en esta temporada sólo los Hawks de Atlanta (8-25) tienen un peor registro. La poca capacidad de la directiva encabezada por el gerente general Donnie Nelson para renovar los contratos de sus jugadores más productivos ha sido uno de los principales factores de la caída de la franquicia.Dirk Nowitzki, Jason Kidd, Tyson Chandler, Shawn Marion, Caron Butler y Jason Terry fueron los seis mejores anotadores de la plantilla que se coronó en la campaña 2010-11. Todos registraron, por lo menos, un promedio de 10 puntos por partido (PPP). Salvo al primero, Nelson dejó que al resto de los jugadores se les agotara su contrato, no se los renovó, por lo que se fueron del equipo como agentes libres.Pero ellos no fueron los únicos elementos productivos que la directiva dejó ir. En la temporada 2012-13, O.J. Mayo registró 15.3 PPP y fue el segundo mejor anotador de la organización sólo por debajo de Nowitzki. Al final de esa campaña, Dallas no le ofreció un nuevo convenio y firmó con Milwaukee. El caso de Monta Ellis fue similar. El guardia llegó en la 2013-14 y para la 2014-15 entró a la agencia libre porque la franquicia no lo renovó, pese a que promedió 19 PPP. Para la 2015-16 se unió a Indiana.Dallas también ha tenido malos resultados con sus canjes. Nelson realizó un intercambio con Boston -previo al inicio de la temporada 2015-16- para obtener al movedor de balón Rajon Rondo a cambio del guardia Jae Crowder. El resultado fue desastroso para los texanos, ya que marcó el inicio de la decadencia de Rondo, quien sólo permaneció una temporada con la organización en la que registró un discreto 9.3 PPP. Mientras que Crowder jugó tres campañas con los Celtics -tuvo promedio de 12.8 PPP- y fue pieza clave en el intercambio en el que Boston obtuvo a Kyrie Irving, proveniente de Cleveland.Nelson también se ha encargado de que sus jugadores provenientes del Draft sean intercambiados con otros equipos. El balance también ha sido negativo. Desde que ganaron el campeonato, la organización eligió a 10 universitarios. Seis fueron transferidos el mismo día del selectivo ( Jordan Hamilton, Tanguy Ngombo, Tyler Zeller, Darius Johnson, Kelly Olynyk y Mike Muscala ), dos se mantienen en la organización (A.J. Hammons y Dennis Smith Jr.), uno ( Justin Anderson ) ya no juega en el equipo y el último (Satnam Singh) aún no debuta con la organización.ESPERANZA DEL FUTUROPese a todo, no todas las decisiones de Nelson han sido negativas para Dallas. La campaña pasada firmó a Harrison Barnes, quien era suplente en Golden State. El guardia, de 25 años, es el líder anotador (18.6 PPP) de la quinteta y el que más rebotes recupera por juego (5.6). Además, esta temporada seleccionó al novato Smith Jr., de apenas 20 años, quien es el segundo más productivo en cuanto a puntos por encuentro se refiere (13.6).El promedio de edad de la alineación titular es de 27 años, pese a que Nowitzki tiene 39. La juventud de la plantilla es la llave para que los Mavericks retomen el protagonismo que tuvieron al inicio de la década, ese que los llevó a coronarse por primera y única ocasión en su historiaNowitzki y Mavericks liquidan a los Suns en la Ciudad de México Jugadores de NBA ya pisaron la duela mexicana Estrellas de la NBA… pero sus equipos sólo pierdenCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi