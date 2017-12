/ Para Machado no será la primera vez que juegue en el fútbol norteamericano, porque en el 2009 cuando tenía 22 años (ahora tiene 26) fichó por seis meses para el Strikers de Fort Lauderdale de Florida de la segunda división de la MLS.Aquella vez como ahora, el artífice de su migración al fútbol de la MLS tiene un nombre: Marcelo Neveleff, técnico que dirigió a Wilstermann en la Copa Libertadores 2011 y conoció a Machado.Esta vez Neveleff es asistente técnico del plantel de Boston y fue él quien lo recomendó como refuerzo para su actual equipo.Machado debe estar en los Estados Unidos el 3 de enero para la revisión médica, después volverá a Bolivia y recién el 20 de ese mes se integrará a su nuevo equipo.El jugador es consciente que debe ir a ganarse un puesto en el equipo titular."Quiero ser titular y jugar todos los partidos como acá, sé que será difícil porque soy nuevo allá, pero creo que con trabajo lo sacaré adelante. Quiero hacer quedar bien el nombre de Bolivia y también abrir puertas a mis compañeros", dijo Machado.El jugador agradeció la predisposición de la dirigencia de Wilstermann, sobre todo de su presidente, Gróver Vargas. "Gracias a Dios el presidente se portó muy bien y estamos yendo sólo a préstamo, puso todo de su parte. Dios mediante espero volver para dar todo por Wilstermann y sacar al equipo campeón", dijo el jugador.Pese a que Machado tuvo muy buenas actuaciones en la Copa Libertadores de este año, una vitrina para los jugadores, admitió que no es fácil para los futbolistas salir a jugar fuera, pero que se "está demostrando que el fútbol boliviano está creciendo y empezará a exportar otros jugadores más y eso beneficiará a la selección también. Espero tener continuidad para mejorar, porque me costó mucho llegar a este nivel", acotó.Con Machado son siete los jugadores nacionales que jugaron en la MLS, por ejemplo José Carlos Fernández, Mauricio Ramos, Marco Antonio Etcheverry, Berthy Suárez, Jefferson Gottardi y Bruno Miranda.Por el momento, la dirigencia roja no confirmó refuerzos para la temporada 2018, a poco tiempo de la pretemporada.DIRIGENCIA DEBE ENCONTRAR REEMPLAZOTras la confirmación de la salida de Cristhian Machado a la MLS, la tarea ahora de la dirigencia de Wilstermann es encontrar al reemplazante ideal y que llene los botines de Machado.Por el momento, quien de seguro ocupará su lugar es Alejandro Meleán, quien es su reemplazante natural. Pese a ello, Wilstermann buscará otro volante de contención.Otro reemplazo que deberá buscar Wilstermann es para el delantero Gilbert Álvarez, que es casi un hecho que migrará también a otra liga. Lo más es que la primera semana de enero se tenga novedades sobre su salida.A medida que pasan los días, el mercado nacional se acorta para el Rojo. Yasmani Duk fichó para Oriente Petrolero y Wilstermann no pudo reforzar la ofensiva.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi