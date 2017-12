/ Condo dijo que no sólo no está de acuerdo con la reelección del presidente Evo Morales, sino que también denunció la movilización de funcionarios en la proclamación del Mandatario el pasado 15 de diciembre, los problemas de la Planta de Industrialización de la Empresa Boliviana de hoja de Coca (Ebococa) y además que es un abierto crítico de las políticas del partido de gobierno."Esos han sido los argumentos por los que han pedido mi expulsión y a raíz de eso ayer (por el jueves) en la reunión ordinaria de la federación Centrales Unidas me han comunicado que han determinado mi expulsión y erradicación de mi cato de coca y han dicho que esto (de las críticas al Gobierno) tiene que acabarse de raíz, y esto se puede entender de muchas maneras", denunció."Seguramente me querrán desterrar no sé a que país, o qué querrán hacer, se puede interpretar (la resolución de expulsión) de diferente modo, como es una instancia de los cocaleros podemos entender que va ser desde el sindicato", dijo.El productor de coca es parte del Sindicato Santa Rosa del municipio de Shinahota, afiliado a la federación Central Unidas, organización que es parte de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Condo fue electo concejal por la agrupación política Unico en las elecciones subancionales de 2015, junto con una acompañante que por presiones de los mismos productores de la zona terminó renunciando a esa agrupación política y sumándose al oficialista MAS que domina la Alcaldía de Shinahota."Una parte de la población del trópico no está de acuerdo con Evo Morales, un 30 por ciento le dijo no a la reelección y la mitad votó nulo", aseveró.Sin embargo, Condo aseguró que estas amenazas "no nos van a doblegar" y que "cualquier suceso contra mi integridad física o de mis bienes será de absoluta responsabilidad del Gobierno nacional".Los Tiempos llamó a los celulares de los dirigentes de la Federación Centrales Unidas, Margarita Terán y Juan Gutiérrez, pero la primera no respondió las llamadas y el segundo dijo que estaba en un ampliado de importancia y que luego respondería.CONDO ES EL ÚNICO CONCEJAL OPOSITOREl concejal Limberth Condo es el único opositor en esa instancia legislativa municipal, ya que el resto de los miembros del Concejo son militantes o afines del Movimiento Al Socialismo.El concejal dijo que irá al ampliado de su federación el fin de semana para ratificar su posición.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi