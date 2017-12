/ Las cataratas del Niágara , que se encuentran en la frontera de Estados Unidos y Canadá, son uno de los lugares turísticos más visitados de América del Norte y siempre sorprenden con sus grupos de cascadas que tienen una caída de 64 metros. Ahora, las bajas temperaturas hacen de este espectáculo algo más sorprendente.Este viernes, diversos usuarios de redes sociales y medios oficiales reportaron el congelamiento parcial de las cataratas del Niágara, lo que se ha logrado capturar a través de las cámaras de los visitantes.?Las temperaturas en la zona de las cataratas del Niágara, de acuerdo con The Weather Channel, han oscilado entre los -15 y -8 grados Celsius, aunque la sensación térmica ha llegado por arriba de los -19 grados, lo que ha provocado el congelamiento de diversos de sus sectores.#frosty #niagarafalls #winterUna publicación compartida por gshandro (@gshandro) el Dic 29, 2017 at 2:33 PST_??#niagarafalls #waterfall #whatabeautifulworld #freezing #snow #canada #frozenover #christmasincanadaUna publicación compartida por Lizzie Robinson (@lizzie_r1991) el Dic 29, 2017 at 2:00 PST?Usuarios en redes compartieron una foto de finales de siglo XIX, en donde igualmente las cataratas del Niágara lucían congeladas por las bajas temperaturas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi