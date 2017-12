/ Manfer Films fue la distribuidora que propuso el nombre del actor a FOX Latinoamérica como una iniciativa de sumar gente de varios países al doblaje de la cinta.Fernández comentó que pese a que el personaje al que presta su voz no es uno de los principales en el filme (interpretó a uno de los arreadores de la casa del toro), la oportunidad de unirse al selecto reparto de voces para Latinoamérica de una película de 20th Century FOX fue una gran experiencia que espera poder repetir.Lamentablemente, ayer al finalizar la tarde, el actor hizo público un mensaje en sus redes sociales que dejó a todos los fans y público en general indignados. La voz de Pablo no fue tomada en cuenta para la versión final de la película. Esto fue lo que dijo al respecto:"Recientemente me llevé una gran sorpresa al notar que el doblaje que había realizado para la película 'Olé, el viaje de Ferdinand' no fue tomado en cuenta para la versión final de la película, es una decisión por la cual no tengo objeción alguna. El problema es que no se me comunicó tal cosa, al contrario me pidieron que haga la promoción de la película y me presentaron ante la opinión pública como la voz de un personaje que no me corresponde, adjudicándome un trabajo o personaje que no hice (es una total falta de respeto hacia mí y hacia el público).Lo digo una vez más, por si no quedó claro, Fox ó cualquier estudio tiene la libertad de elegir a quienquiera que sea para interpretar o doblar personajes, el que no me hayan elegido no me molesta, he hecho infinidad de castings para los cuales no he sido elegido, es algo normal en la vida del actor, hay que convivir con eso todo el tiempo. El error, es que me hayanhecho anunciarme como la voz del personaje y me hayan hecho dar la cara para adjudicarme algo que no es mío.Las cosas ya han sido aclaradas entre el estudio y yo, pero es mi deber aclararlo con el público por incómodo que esto resulte, mi voz no aparece en la película animada 'Olé, el viaje de Ferdinand".¡Que chambonada más incómoda!Fuera de todo lo aclarado en esta publicación, la peli esta buena para verla en familia".Sobre el filmLa película animada está basada en el libro infantil "El cuento de Ferdinando" de Munro Leaf y Robert Lawson. En la cinta se cuenta la historia de Ferdinand, un toro sensible y nada guerrero, que prefiere oler las flores en lugar de competir con los otros toros."Mil disculpas por haberlos hecho felicitarme anteriormente (…) no se preocupen, las felicitaciones vendrán mas adelante. Un abrazo a todos" . Pablo Fernández. Actor y humoristaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi