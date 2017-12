/ Los ingresos tributarios que recibe el gobierno por impuestos como ISR, IVA, IEPS, principalmente, reportaron al cierre del año un freno en su dinámica recaudatoria, de acuerdo con el Informe Mensual de las Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Esta tarde la dependencia indicó que los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 2 billones 601.2 mil millones de pesos , monto menor en 0.1 por ciento real respecto a enero-noviembre de 2016.La variación acumulada reportada para un mes antes, es decir, enero-octubre, fue de 0.7 por ciento en términos reales.A tasa anual, los ingresos tributarios por impuestos reportaron una caída de 8.8 por ciento en noviembre, de hecho, desde septiembre se observaron variaciones negativas en la recaudación de estos ingresos.La desaceleración en los ingresos tributarios se explica en buena parte por la caída del IEPS a gasolinas y diésel ; Hacienda afirma en el Informe que si se excluyera al IEPS a gasolinas y diésel, el crecimiento de la recaudación sería de 3.3 por ciento real.El IVA también reportó una debilitación en su poder recaudatorio, entre enero-noviembre de este año los ingresos por ese impuesto disminuyeron 0.5 por ciento real.En contraste, la dependencia destacó el crecimiento del ISR y del IEPS sin gasolinas de 5.1 y 5.6 por ciento real, respectivamente.Los ingresos presupuestarios del sector público durante enero-noviembre de 2017, que incluyen a los tributarios, se ubicaron en 4 billones 527.2 mil millones de pesos , monto superior en 575 mil millones de pesos a los previstos en el programa o 1.4 por ciento en términos reales.En cuanto al gasto, la SHCP indicó que entre enero-noviembre de 2017 el gasto neto pagado se ubicó en 4 billones 474.2 mil millones de pesos, monto menor en 6.5 por ciento real comparado con igual periodo de 2016.El gasto programable reportó una baja de 10.3 por ciento real y la inversión física disminuyó en 24.5 por ciento real en los 11 meses que han transcurrido de 2017.En tanto, el balance del sector público acumulado al mes de noviembre registró un superávit de 69.7 mil millones de pesos, monto que contrasta de forma positiva con el déficit del mismo periodo del año pasado de 278.8 mil millones de pesos y con el déficit previsto para el periodo de 412.5 mil millones de pesos.El balance primario a noviembre ascendió a 456.5 mil millones de pesos, cifra que representa 5.9 veces el superávit de 76.8 mil millones de pesos registrado en 2016 y que contrasta favorablemente con el déficit previsto para el periodo de 6.6 mil millones de pesos."Este resultado es consistente con el objetivo anual de lograr el primer superávit primario desde 2008", sostuvo la dependencia.SAT advierte que no podrás deducir si no tienes la e-factura ¿Las multas del SAT no te convencen? Pide amnistíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi