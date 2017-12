/ Le presentamos algunas de estas obras de América Latina y el mundo escogidas por los suplementos culturales del El País (España) y La Nación (Argentina).En la selección de las mejores obras publicadas en América Latina en 2017 que hace El País figuran novelas, ensayos, relatos y memorias. Veinte libros que han provocado debate, crítica, entusiasmo, y lectura en México, Argentina y Colombia a lo largo de 2017.De los 20, algunos que vienen de México son "Amigas: los años noventa fueron mejores", Teoría novelada de mí mismo, (Almadía / Random House), de Sergio González Rodríguez.Un desborde de erudición académica, prosa enroscada, sensibilidad, crítica, ironía y amor incondicional por las suyas y los suyos."Historia Mínima de la Revolución Cubana" (Colegio de México), de Rafael Rojas. Ecuánime y brillante síntesis de la Revolución Cubana, desde mediados de los años 50.Carta sobre los ciegos para uso de los que ven (Random House), Mario Bellatin. Dos hermanos sordos y ciegos viven en la Colonia de Alienados, un tétrico psiquiátrico en medio del campo, acechado por perros salvajes.De Argentina, "Los diarios de Emilio Renzi. Un día en la vida" (Anagrama), de Ricardo Piglia. Es el último tomo de la trilogía autobiográfica que el argentino inició con Años de formación y Los años felices."El salto de papá" (Seix Barral), Martín Sivak. Se titula así porque este texto vibrante arranca con el suicidio del padre de Martín, Jorge Sivak, un conocido banquero argentino de los 80."Las aventuras de la China Iron" (Random House), de Gabriela Cabezón Cámara. El Gaucho Martín Fierro de José Hernández, se erige en protagonista de esta luminosa novela.De Colombia destacan "Afuera crece un mundo (Seix Barral), de Adelaida Fernández Ochoa. Una novela sobre la esclavitud y la búsqueda de la identidad desde la voz de una mujer que no cree que la libertad se consiga con la ley, sino volviendo a los orígenes."Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas" (Espasa), de Amalia Andrade, Un manual para sobrevivir al miedo.De La NaciónEn la selección de los 17 títulos que publica el diario argentino La Nación, están "Los diarios de Emilio Renzi", de Ricardo Piglia.Entre otras obras también figuran "Alias Grace", de Margaret Atwood. La historia de otra criada, Grace Marks -protagonista de un resonante caso policial en la Toronto de 1843-, condenada a muerte por el asesinato de sus empleadores, permite a la autora jugar al gato y al ratón con los lectores."Crónicas del desamor", de Elena Ferrante. Tres relatos que integran este volumen "El amor molesto", "Los días del abandono" y "La hija oscura"."La respiración cavernaria", de Samanta Schweblin. El inquietante relato narra el derrumbe de una anciana enferma (padece de Alzheimer, aunque el mal jamás se nombra), que quiere morirse. Pero la muerte no llega."Excesos lectores, ascetismos iconográficos", de José Emilio Burucúa. Un derroche de letras y una abstinencia de imágenes (justamente de imágenes, en el caso de quien supo hablar de ellas mejor que nadie)."Nací para ser breve", de Gabriela Massuh, una peculiar biografía de María Elena Walsh. Con una fabulosa combinación de géneros (memorias, entrevista, testimonios en primera persona)."El artista más grande del mundo". Contada de manera alocada y socarrona, la historia de un escritor que ya no puede escribir, sino apenas dictar a una máquina, parasita los pormenores de la vida de Esteban Krause."Cáscara de nuez", de Ian McEwan. Un feto-testigo que narra la historia en primera persona, dicho así nomás, ya señala un riesgo que ningún lector se atrevería a correr si no fuera porque detrás está la pericia narrativa de su autor.SEGÚN EL PAÍSEl diario El País recopila en dos artículos los 20 mejores libros de 2017. Algunos de ellos en la siguiente lista."Berta Isla", de Javier Marías "Clavícula", de Marta Sanz "Poesía completa", de Robert Frost "Transición", de Santos Juliá "5. 4, 3, 2, 1" de Paul Auster "Solenoide", de Mirce Cartarescu "Examen de ingenios", de J. M. Caballero Bonald "La vida negociable", de Luis Landero "Un día en la vida. Los diarios de Emilio Renzi III" Ricardo Piglia "Cuentos completos", de Henry James "Derecho natural", de Ignacio Martínez de Pisón "Poesía reunida", de Ida Vitale "Poesía reunida", de William Carlos Williams "O Futuro", de Abraham GrageraCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi