América Móvil robustece su red móvil 4G LTE hacia una red 4.5G, con la que pretende ofrecer una mejor conectividad e incluso impulsar la adopción de nuevos servicios ligados directamente a internet, una estrategia que le permitiría a Carlos Slim suplir con internet móvil la oferta de contenidos que no puede ofrecer en TV de paga, estiman expertos del sector.

El despliegue de esta red le daría más valor y mayor presencia -además del segmento de contenidos- en nuevos mercados como el Internet de las Cosas, al tener disponible una red robusta que permita a los usuarios conectar objetos a la red.

Jorge Fernando Negrete, director general de Mediatelecom, Policy & Law, dijo que, al no ofrecer televisión ni generar contenidos propios, la empresa sí es capaz de producir un músculo en Internet de las Cosas (IoT), así como nuevos modelos de negocio en internet.

Sin embargo, para el experto esto se da en un mercado en donde hay operadores que no muestran crecimiento ni innovación.

"Lo preocupante es que no vemos nada por parte de empresas como Telefónica, que innova mucho en España, pero en México sigue prestando los mismos servicios desde hace más de 10 años", acotó.

Jesús Romo, analista y consultor del sector telecom, señaló que América Móvil demuestra con su estrategia la importancia de la movilidad, lo que le permitirá, a partir de su red celular, ofrecer más servicios y tener más 'core business' que incluyan, eventualmente, un servicio de video.

Los expertos coinciden en que es posible que América Móvil busque más adelante integrar la televisión a su oferta de negocio, aunque por ahora no hay detalles.