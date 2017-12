/ WASHINGTON.- El presidente Donald Trump reconocerá este miércoles a Jerusalén como la capital de Israel y le ordenará al Departamento de Estado que inicie el largo proceso de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a la ciudad santa, informaron funcionarios estadounidenses este martes.Los funcionarios señalaron que el reconocimiento de Jerusalén como la capital israelí será la confirmación de "una realidad histórica y actual" y no un mensaje político . Resaltaron que la mayoría de las agencias del gobierno de Israel, así como su parlamento, se ubican en Jerusalén y no en Tel Aviv, en donde Estados Unidos y otros países tienen sus embajadas.Los funcionarios dijeron que el traslado de la embajada, una vieja promesa de campaña que Trump insistió que debía cumplir, no se realizará de inmediato.Hablaron con la prensa bajo anonimato debido a que no estaban autorizados a declarar públicamente del tema antes del anuncio de Trump El presidente palestino, Mahmoud Abbas, instó este martes al Papa y a los líderes de Rusia , Francia y Jordania a que intervengan contra la intención del presidente de Estados Unidos, indicó el portavoz palestino Nabil Abu Rdainah.Agregó que Mahmoud Abbas recibió una llamada telefónica de Donald Trump , en la que le notificó su intención de trasladar la embajada estadounidense desde Tel Aviv hacia Jerusalén."Tras su conversación con el presidente Trump , Abbas habló con los presidentes de Rusia y Francia, con el Papa y con el rey Abdulá de Jordania. Les dijo que esta decisión es rechazada y les instó a intervenir para evitar que ocurra", comentó Nabil Abu Rdainah a Reuters.Asimismo, aseguró que Abbas no fue informado sobre el cronograma del traslado de la misión diplomática de Tel Aviv a Jerusalén."El presidente Abbas le advirtió de las consecuencias peligrosas que esta decisión tendría en el proceso de paz y en la paz, seguridad y estabilidad de la región y del mundo", agregó el portavoz.La decisión de trasladar la embajada podría romper con la política de hace décadas de Estados Unidos al respecto y avivar la violencia en Oriente Medio. El asesor de Trump y su yerno Jared Kushner ha dicho que el presidente aún no había tomado una decisión final.Con información de AP y ReutersFuerte oposición a insinuación de EU de reconocer a Jerusalén como capital de Israel Lograremos acuerdo de paz entre israelíes y palestinos: Trump Enviado de Trump se reúne con representantes de colonos israelíesCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi