/ El subalcalde de esta comuna, Alberto Arze, dijo que se pondrá a conocimiento de los representantes legales de ENFE, quienes tendrán un plazo de 10 días para impugnar dicha resolución."Después del resultado de la impugnación y del recurso se procederá a la demolición de la construcción como tal, siempre y cuando se ratifique la resolución", manifestó.Añadió que los representantes legales de ENFE no se han apersonado al proceso. "Existen dos personas con las que nos reunimos un par de veces, pero nunca lograron certificar su representación", manifestó Arze.Solicitud de informesEl abogado Jesús Guzmán Portugal, asesor legal de Luis Sierra, jefe de Activos Fijos de ENFE, dijo que se pidió un informe a la Comuna que demuestre qué construcciones se realizaron desde la primera paralización y más bien amenazó con procesar a los funcionarios municipales.Al respecto, el subalcalde señaló que recibieron un memorial de solicitud de informe, que se derivará a las personas que tengan una representación legal real de ENFE como institución y no de un funcionario."Después de haber tenido reuniones con estas personas que en un principio dijeron que se estaba construyendo un depósito, ya no podemos confiar", dijo.ALQUILARON 80 PUESTOS DE VENTACerca de 80 puestos de venta ya se encuentran fraccionados y alquilados, los "propietarios" entran y salen de las instalaciones de la estatal ENFE, vulnerando el precinto de paralización de obras.Para construir cualquier tipo de edificación en el municipio de Cochabamba se requiere una autorización previa, lo que, según el subalcalde, no se cumple.