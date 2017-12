/ Así, la tecnología puede servir de apoyo para lograr los propósitos gracias a las diferentes aplicaciones que existen, las cuales no sólo ayudan a visualizar lo que se pretende cumplir, sino también poner plazos, recordar cada día las metas y recibir motivación para llevarlas a cabo. Entérate cuáles son.1. Hacer la lista digital Para empezar, descarga una aplicación en la cual puedas crear tu lista de propósitos y seguir el progreso con cada uno. Wunderlist permite hacer una lista de tareas, agregar notas y compartir la lista. Además, esta app envía notificaciones de avances, de recordatorios y logros. Está disponible tanto para Android como para iOS.2. Ayuda para administrar las finanzas Mint.com es una popular aplicación que ofrece todas las herramientas para administrar los ingresos, gastos, ahorros y presupuestos. Es muy intuitiva y ofrece un panorama general de las finanzas. Con esta app se puede controlar las cuentas y gastos en tiempo real y fijar un límite de gasto. La app envía una notificación cuando uno se excede en el presupuesto establecido. Además, analiza los hábitos de gasto y ayudará a identificar aquellas partidas donde uno debe ahorrar (a través de gráficos). Disponible para Android e iOS.3. A ponerse en forma Científicos de la Clínica Universidad de Navarra (España) sostienen que la dureza de la actividad es más beneficiosa que su duración. Es decir, el ejercicio físico es más beneficioso para el corazón si es intenso. La app Seven sólo te quitará siete minutos al día. Sus entrenamientos se basan en estudios científicos para proporcionar el máximo beneficio en el menor tiempo posible. El usuario puede establecer su objetivo y nivel de condición física y la aplicación le proporciona planes de entrenamiento personalizados para que realice en cualquier lugar y en cualquier momento. Otra opción es HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad, por sus siglas en inglés), una app que permite quemar grasa en un entrenamiento corto e intenso. Las sesiones habituales varían entre los 4 y 30 minutos y el método mezcla ráfagas cortas de actividad intensa con períodos de descanso. Mammoth Hunters es otra app que permite personalizar los entrenamientos de acuerdo a nuestros requerimiento (fortalecer, perder peso o ganar salud) y propone un calendario de actividad física apostando por ejercicios breves y concisos que se adaptan a nuestras frenéticas vidas.4. Comer saludablemente y tomar agua MyFitnessPal permite escanear algunos códigos de barras y descubrir cuántas calorías contiene un alimento lo. El usuario puede además fijarse un objetivo de pérdida o de ganancia de peso y la aplicación le recomienda una dieta diaria teniendo en cuenta otros factores como los ejercicios deportivos que realiza. Una aplicación para saber qué cantidad de azúcar oculto tienen los alimentos es Sugar Smart. Esta opción es muy útil para tener una vida más saludable, ya que el consumo de azúcar se relaciona con el trastorno metabólico y la enfermedad cardiaca. La app Noom Coach intenta educar a sus usuarios para que aprendan a reconocer aquellos alimentos que son más sanos usando un sistema de colores, donde los alimentos se clasifican en verdes, amarillos y rojos. Menuterráneus ayuda a preparar menús basados en la dieta Mediterránea. Además de alimentarse bien, también es fundamental beber agua con frecuencia. La productividad disminuye rápidamente cuando se está deshidratado. La app Waterlogged es útil para realizar un seguimiento del consumo de agua.5. Cambiar hábitos Una de las mejores apps para registrar los hábitos diarios es HabitHub que registra hasta cinco ítems. Permite poner objetivos diarios o por semana como programar recordatorios para los días y veces en los que uno quiera realizarlos. También ofrece información sobre el éxito que se tiene en esos objetivos, ver las gráficas y estadísticas para saber el progreso en el tiempo y obtener recompensas que se gana al acumular una cierta cantidad de puntos por completar hábitos.8. Momento de relax Take a Break! Tómate un descanso y relájate entre 7 y 13 minutos al día. La aplicación guía por una breve meditación a través del audio, donde voces, música y sonidos de la naturaleza te harán olvidar la estresante rutina. Disponible gratuitamente para iOS y Android. Calm es una app de meditacióny relax que invita a seguir las reglas propuestas para relajarnos en tan sólo 7 pasos que incluyen ejercicios deportivos y una gran colección de escenas bucólicas y canciones "zen" que nos sumergen todavía más en un estado que nada tiene que envidiar al nirvana. La meditación también es útil para mejorar y, con el tiempo, maximizar la productividad. Headspace es una aplicación que permite relajarse y concentrarse en uno mismo con una meditación guiada diaria de 10 minutos.9. Aprender idiomas Un objetivo difícil de conseguir es aprender un nuevo idioma, ya que requiere persistencia. Pero con DuoLingo es posible progresar en el aprendizaje de nueve lenguas dedicando sólo unos minutos al día. Igualmente, Busuu ofrece ejercicios de vocabulario, conversación, pronunciación y gramática.10. Dejar de fumar Dejar de fumar es uno de los propósitos más comunes y más difíciles de lograr. QuitNow sirve para controlar los días que llevas sin fumar, los cigarrillos que no han pasado por tus pulmones o el dinero que has ahorrado. Quienes tengan dudas sobre si fijarse esta meta, pueden probar Smoking Time Machine, una aplicación que muestra los efectos del tabaco en el rostro.11.Leer más libros Son muchos los que se prometen a sí mismos que el año siguiente van a leer mucho más. "Me encanta leer, es sólo que no tengo tiempo". En realidad, eso es mentira. Sí que tienes tiempo para leer, sólo hace falta esforzarse un poco en encontrar esos momentos. Goodreads es la aplicación basada en la popular red social de lectura que cuenta con más de 40 millones de usuarios. Uno de sus mayores alicientes es la posibilidad de crear tu propio reto de lectura al principio de cada año (por ejemplo, 25 libros para 2018) y poder así realizar un seguimiento de tu evolución y comparar tu avance.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi