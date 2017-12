/ ¿Cómo toman la decisión de la Corte de Apelaciones? Con tranquilidad y, a pesar de estar un poco escépticos de lo que íbamos a obtener, el tribunal dio lugar a que habían motivos suficientes para anular el fallo, así que en ese sentido conformes.¿Qué esperan del nuevo juicio? Que en el nuevo tribunal oral que se conforme, ninguno de sus miembros tenga motivos que den lugar a dudas de la imparcialidad y que se lleve el juicio de forma normal. Que se tome en consideración no solo los antecedentes entregados por la defensa, sino también por los querellantes.Tras esta resolución, ¿cree que se pueda lograr una condena? Siempre hemos mantenido una sola línea, que es que se respete el Estado de derecho. Hemos acudido a las instancias que corresponden, hemos sido respetuosos de las instituciones. A pesar de muchas veces estar desilusionados de los fallos, hemos seguido insistiendo en todas las acciones necesarias para que se haga justicia. Y eso no vamos a dejar de hacerlo. Incluso aunque nos amedrenten, nos acusen de lo que sea, seguiremos haciendo todas las acciones que estén dentro de la ley para lograr que se haga justicia.En el fallo de la corte se indica que los jueces que absolvieron habían exigido un estándar más alto que el adecuado para el caso de la Ley 18.314, que regula delitos de carácter terrorista. ¿Qué le parece esto? Es lamentable, y eso es lo que ha garantizado la impunidad en gran parte de estos casos. Por una parte, la mayoría de estos hechos ocurren en zonas rurales en que no hay muchos testigos o cámaras de vigilancia. Estas personas son organizadas y se cuidan de no dejar muchas pruebas.¿Confía en la calidad de las pruebas que ha logrado reunir el Ministerio Público? Existe una serie de antecedentes que hacen que se sitúe a las personas en ciertos lugares y que tenían relación entre ellos. Estos le dan apoyo a la tesis que presentó la fiscalía y, en ese sentido, lo razonable es pensar que muchas de estas personas tienen algún grado de participación en el hecho. Entonces, cuando el tribunal determina que todos son inocentes y que no tienen ningún grado de participación, ni siquiera el que confesó, uno dice 'hay algo mal aquí'. Lo mismo con el hecho, que lo consideraron de carácter terrorista pese a las pruebas presentadas. Uno, sin ser juez, sin ser abogado, con un poco de criterio, se da cuenta de que hay sesgo en el dictamen del tribunal.¿Deberían existir sanciones para los jueces que decretaron el fallo absolutorio? Creo que el sistema procesal penal debiera considerar, cuando los fallos son malos, algún grado de amonestación o algún castigo a los jueces. No solo del tribunal oral sino también de los jueces de garantía, cuando no actúen correctamente. No puede ser que hagan mal el trabajo y después sigan ejerciendo sus funciones como si nada.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi