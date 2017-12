/ Patricia Garrido: "Me dejaron plantada en mi matrimonio, pero hice la fiesta igual" Por Matías Sánchez JiménezCon siete meses de embarazo, y 10 días antes de su matrimonio, Patricia Garrido vivió una situación que no imaginó: su marido la abandonó con todos los preparativos. A pesar de todo, ella no dudó en hacer la fiesta igual.Patricia Garrido: "Me dejaron plantada en mi matrimonio, pero hice la fiesta igual"Las manos de Sara, el cerebro de David Por Patricio De la PazEsta es la historia de una madre que no se venció ante la discapacidad de su hijo; y de un hijo que encontró en su madre la mejor aliada para la batalla. Sara Díaz acompañó a David a todas sus clases universitarias: ella escribía mientras él entendía. Hoy es doctor en Física de la UC.Las manos de Sara, el cerebro de DavidEdzard Ernst: "Hay toda una industria alrededor del concepto falaz de que lo natural no hace daño" Por Cristóbal FredesEste doctor alemán es uno de los mayores investigadores de medicina alternativa en el mundo, y también uno de sus mayores críticos. Tras 25 años estudiándola, sostiene que, salvo casos aislados, la mayoría de estos tratamientos son un engaño.Edzard Ernst: "Hay toda una industria alrededor del concepto falaz de que lo natural no hace daño"Claudio Yáñez: "Sobreviví al Sename" Por Matías Sánchez JiménezTras ser abandonado por su familia, Yáñez vivió más de ocho años en centros de menores. Por su paso fue testigo de cómo algunos jóvenes, y monitores, abusaban y violaban a sus compañeros más chicos. Su historia es parte del Especial Sename .Claudio Yáñez: “Sobreviví al Sename"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi