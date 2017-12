/ ¿Cómo reciben este fallo?Es un fallo bien contundente, sólido, macizo, que aborda con mucho detalle todas las cuestiones que se plantearon, y que las va fundamentando con bastante profundidad.El Tribunal concluye que CMPC es el organizador del acuerdo…Hace al respecto una precisión que es muy relevante. El concepto de organizador no está asociado a la creación del acuerdo y al hacer a otros participar en él. Lo que identifica es una cosa que CMPC identificó siempre, que ejecutivos suyos tuvieron un rol importante en mantener este acuerdo permanentemente funcionando. Hace una distinción importante al concepto de organizador, y define organizador no en la forma que se ha querido presentar como de coaccionador.La coacción es un punto fundamental de la defensa de SCA…Está claramente fundamentado que CMPC no coaccionó a SCA. Hay conceptos como deuda de toneladas, y otras más, que sólo se explican de gente que está voluntariamente participando.Respecto a las cosas que SCA afirmó eran coacción, el Tribunal es muy claro en decir que esas son actitudes propias de ser miembros de un cartel. La coacción requiere una intensidad, una profundidad y de agresividad en la conducta que en este caso no están ni cerca de estar presentes.¿Qué le parece la decisión de SCA de apelar ante la Corte Suprema?Lo lamento. El fallo es muy contundente, está muy bien fundamentado, muy bien explicado, y claramente resuelto. Me parece innecesario seguir dilatando y alargando esto, pero están en su derecho. Nosotros vamos a acatar lo que dice el Tribunal.¿El fallo es una victoria de CMPC?No creo que corresponda calificarlo como una victoria. Es un reconocimiento a lo que dijimos desde un primer momento, que son conductas que rechazamos totalmente y que por lo tanto fue eso lo que motivó a que la empresa se autodenunciara y colaborara activamente en el proceso. Que el Tribunal reconozca que lo que dijo CMPC y la Fiscalía es lo que en verdad sucedió no puede ser calificado como una victoria. Sí nos deja la tranquilidad de que hemos hecho lo correcto.Qué esperan ahora del postergado pago de la compensación a consumidores?Tenemos bastante decepción por como un proceso que fue bien inédito, y que se manejó muy seria y profesionalmente, donde logramos restituir US$ 150 millones, lamentablemente lleva un año sin poder implementarse por situaciones que escapan al control de CMPC, y si este fallo permite que eso se acelere, bienvenido sea. Lo más relevante para nosotros, aparte de reconocer estas conductas y actuar como lo hemos hecho para corregirlas, es poder ir cerrando estos procesos y de a poco volver a ganarnos las confianzas de la gente como de nuestros consumidores.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi