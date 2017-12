/ El 11 de enero de 2018 vence el plazo para que SCA Chile, cuya defensa es liderada por los abogados José Joaquín Ugarte y Santiago Ried, presente su reclamación ante la Corte Suprema con el que buscará revertir el fallo del TDLC.Según conocedores del proceso, los argumentos de la firma sueca se concentrarán en convencer al máximo tribunal de que la empresa fue coaccionada por CMPC para ejecutar prácticas colusorias -lo que le impediría optar al beneficio de la exención de multa-; que éstas sólo comenzaron a contar del año 2006; y además buscarán una rebaja de la sanción de 20.000 UTA, la que "consideran arbitraria e ilegal", según dicen las fuentes."La colusión fue organizada por CMPC, en su calidad de actor cuasi monopólico en el mercado del tissue. Confiamos en que la Corte reconocerá que también coaccionó a SCA Chile (ex PISA) para que participara en ella, bajo amenaza de expulsarla del mercado", señaló SCA en un comunicado, agregando que esperan que la Corte "revoque la sentencia del TDLC y que no premie injustamente a CMPC con una exención completa de la multa".En este contexto, un punto central será el estándar que el tribunal fijó para acreditar la coacción, el que según los defensores de SCA sería "demasiado alto", considerando que el TDLC lo definió como "la aplicación o amenaza creíble e inminente de violencia física o psicológica irresistible".Otro de los puntos que SCA llevará hasta la Suprema es que el TDLC habría ponderado en mayor grado la prueba que expuso la requirente (FNE) versus la presentada por la defensa. Prueba de ello, dicen las fuentes, es que el tribunal habría desestimado los testimonios de ex ejecutivos de la compañía, como Eduardo Hola, ex gerente de Ventas y Miguel González ex gerente comercial, o el propio socio de PISA, Gabriel Ruiz- Tagle, quienes afirmaron que no hubo colusión antes de 2006, señalan conocedores del proceso.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi