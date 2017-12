/ Con una evidente molestia, reflejada en su mirada y en su forma de hablar, la machi Francisca Linconao abandonó este viernes la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que la Corte de Apelaciones anulara la absolución de 11 acusados, con lo que se realizará un nuevo juicio oral. La autoridad mapuche es una de las 11 personas que fue absuelta en el primer juicio del caso Luchsinger Mackay."Esta cosa no es juego, no estamos jugando. En el primer juicio salimos absueltos todos, de forma unánime según los jueces, y ahora anulan el juicio. Eso no es justo, nosotros como mapuche no tenemos justicia", declaró la mujer La autoridad ancestral añadió que "es muy injusto. Soy inocente y toda la gente siempre lo ha dicho, que somos inocentes. Dijeron que hubo reunión en mi casa, jamás hubo una reunión, a nadie llamé el 3 de enero (jornada previa al atentado)".La defensa de la machi insistió en que seguirán trabajando, con el fin de que se ratifique la absolución de su representada."El trabajo que viene será más fuerte y esperemos que el resultado sea el mismo, que se absuelva a la machi Francisca Linconao y a las otras personas", indicó el defensor penal público, Renato González.En los actores de la etnia mapuche, la resolución de la Corte de Apelaciones generó diversas reacciones.Aucán Huilcamán, encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, señaló que "el fallo de la corte es claramente una resolución política. Pone en duda toda la objetividad del sistema penal y no otorga credibilidad a la opinión pública".Huilcamán agregó que, "del mismo modo, pone en duda la falta de objetividad de las resoluciones de la propia Corte de Apelaciones de Temuco". Dijo, además, que "queda claro que este tribunal está invitando a los jueces orales a que por todos los medios se debe condenar a los mapuches en el caso Luchsinger Mackay".En tanto, para el presidente de la Asociación de Municipalidades de La Araucanía, Manuel Painequeo, "normalmente, cuando se trata de juicios donde los imputados son mapuche, el sistema judicial adopta criterios discriminatorios y una actitud parcial, perdiendo con ello el principio de autonomía de dicho órgano del Estado".Sostuvo, además, que "en el caso Luchsinger, aunque se desconoce el fundamento de la corte por la anulación del juicio, claramente se puede evidenciar una tendencia de los administradores de la justicia".Por otro lado, la Multigremial de La Araucanía valoró la resolución. "Es algo que nos llena de esperanzas. Es importante que si hubo infracciones durante el juicio anterior, este juicio se debe repetir", declaró Luciano Rivas, presidente del organismo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi