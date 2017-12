/ LOS GANADORESGastón y Nova, la campaña de ahorro del Ministerio de Energía"No seas Gastón", fue el hashtag con que el Ministerio de Energía promovió la eficiencia y el ahorro energético. Y rápidamente Gastón -el personaje principal del cómic ilustrado por Juan Andrés Rivera- se volvió popular, al punto que varios han pedido que siga siendo utilizado por el nuevo gobierno de Sebastián Piñera."Para mí es el gran hallazgo del año, un ejemplo de una comunicación en redes sociales bien hecha", dice el lingüista Ricardo Martínez. Esto porque continuamente están haciendo guiños a "los signos de los tiempos", explica el profesor de la UDP.Gastón, Nova, Energino y otros personajes de la historia se han ganado un lugar en los corazones de los usuarios y han conseguido transmitir su mensaje, con recomendaciones como desenchufar los artefactos cuando no se van a usar, sellar bien puertas y ventanas en invierno, y asegurarse que la olla esté bien cerrada cuando se cocinan porotos granados, tal como explica una de sus recientes publicaciones, haciendo también alusión a la tradición de desgranar los porotos en familia."Siempre buscamos características de la vida cotidiana de la mayoría de los chilenos. Además de esto, muchas cosas se han ido construyendo con el aporte de los usuarios de redes sociales ", explica César Leiva, community manager del Ministerio de Energía y creador de los personajes.Leiva, que es publicista y junto a Rivera integra el equipo digital de la unidad de comunicaciones del Ministerio, agrega que si bien a veces cuesta innovar en instituciones más rígidas, la ciudadanía lo valora. "Las redes sociales son un arma crucial para educar y concientizar, y por tanto el Estado tiene que tomarlas como un aliado".www.facebook.com/minenergia/Andrónico Luksic, el tuitero inesperadoEs uno de los hombres más poderosos y ricos del país, pero en Twitter, el llamado "Tío Luksic" o "Tío Andrónico" se ha ganado la simpatía de muchos. En su cuenta, el empresario responde con mucha cortesía a quienes le escriben, incluso, para criticarlo. Una rareza en el contexto de las redes sociales Además de ser un usuario ejemplar, Luksic se reunió con la familia de un tuitero que lo invitó a su casa, le envió de regalo unos imanes para el refrigerador a otro tras un viaje a China y hasta se las dio de consejero. "Dicen por ahí que 'en vez de llorar por lo que perdiste, sonríe por las cosas que aprendiste'… Fuerza!!", le respondió al muchacho que le pidió asesoría en temas amorosos. Otro aspecto que lo ha acercado a la gente es la ayuda que ofrece a través de la red social a personas y causas que lo contactan, similar a lo que sucede con el también empresario Leonardo Farkas."En lo simbólico y desde el poder, es probablemente la cuenta más relevante del año. Que un ciudadano, nada común y menos corriente, haya bajado del olimpo analógico oligárquico al mundo de las redes sociales digitales, particularmente en un sector que se caracteriza por usar intermediarios para comunicarse e influir, evidencia la correcta intuición del empresario y una positiva lectura del futuro", dice el director de la Escuela de Publicidad de la UDP, Cristian Leporati.@aluksiccSantiago adicto, enamorarse de la capitalFrente a las habituales quejas que hay contra la ciudad, el periodista, y columnista de este suplemento Rodrigo Guendelman se ha empecinado a través de su proyecto Santiago adicto en destacar los atractivos de la capital de Chile. Tiene un blog, espacios en radio y televisión, además de cuentas en redes sociales , pero donde realmente su trabajo confluye y brilla es en el espacio que tienen en Instagram, donde explica que "no es que la gente quiera a las ciudades porque son bellas; las ciudades son bellas cuando la gente las quiere", lo que es prácticamente su declaración de principios.Este fue el año de consolidación de Santiago Adicto (que nació en 2011 tras una columna publicada por Guendelman aquí), pero también de Santiago mismo, que fue uno los 21 lugares del mundo recomendados por National Geographic Traveller, destacado en The New York Times por su oferta gastronómica de sándwichs y mencionado en varios rankings internacionales de ese tipo. La capital es hoy una ciudad culturalmente más activa que hace seis años, cuando comenzó Santiago Adicto, afirma Rodrigo Guendelman. "Ha sido un proceso muy interesante, pues cuando comenzó era la única comunidad que miraba el vaso medio lleno. En esa época todavía eran muchos los que hablaban de 'Santiasco'. Sin embargo, con el correr de los años, los reconocimientos internacionales y las cuentas que se han abierto en Instagram para celebrar a nuestra capital, siento que hemos podido contribuir a que esta gran ciudad sea más querida y respetada".@santiagoadictoLOS FINALISTAS EN CATEGORÍA ÚTILESEl servirsen, para abrir el apetito"A todos los que comen escondidos de noche arrodillados al frente del refrigerador, a los que la comida los emociona más que sus propios hijos, a los que prefieren comer antes que hacer muchas otras cosas buenas", dice la descripción del Facebook El Servirsen, una cuenta creada por Sofía Heiremanns que también tiene versión en Instagram y Facebook . El sitio es, probablemente, una de las mejores selecciones de comidas y restaurantes en Santiago, pero lo que lo hace destacar entre una selva de sitios de gastronómicos es la simpleza y humor de sus posts.www.facebook.com/elservirsen/Descuentos rata, porque siempre es mejor la ofertaEsta cuenta de Twitter se dedica a compartir descuentos. Muchas personas que trabajan en el retail o los supermercados les avisan cuando hay ofertas, y también otros tuiteros, lo que genera una red de intercambio de información. Ellos, además, sobre todo en los cyberdays, controlan que las ofertas sean reales. Lo más divertido de Descuentos Rata es que, en su afán por ayudar a sus seguidores a ahorrar, no pasan por alto ninguna oferta, todas, todas son dignas de sus "ratitas".@DescuentosRataMetro de Santiago, lo cortés no quita lo valienteLa cuenta en Twitter de Metro de Santiago tiene su estilo y personalidad propia. Utiliza muchos memes, sobre todo de dibujos animados como Pokémon o Dragon Ball. Además de informar oportunamente del estado de la red de Metro, responde pacientemente a todas las consultas y se tuitea en forma permanente con las cuentas de Transantiago y la Tarjeta Bip (a la que llama Bipito), en un bromance que ya es probablemente el más largo del que Twitter ha sido testigo.@metrodesantiagoLOS FINALISTAS EN CATEGORÍA APRENDERFotos históricas de Chile, mirando el Chile antiguoAlberto Sironvalle sube permanentemente en Twitter y Facebook imágenes de la historia urbana y rural de Chile, compartiendo un valioso patrimonio visual que refresca la memoria de muchos y es una fuente de aprendizaje para otros. La mayoría de sus imágenes muestran un país que ya no existe, lo que se debe en parte al progreso, pero también a los escasos esfuerzos por preservar nuestros vestigios patrimoniales.www.facebook.com/FotosHistoricasDeChile @alb0blackLas portadas de tu vida, lo dijimos hace tiempo…En un interesante trabajo de recuperación, esta cuenta publica antiguas portadas de la prensa, las que además se pueden comprar. Sin duda, un ejercicio de memoria interesantísimo, del que otros tuiteros participan alegremente comentando y también pidiendo portadas. Aprovechando fechas claves, este Twitter permite revisar hechos históricos de Chile y el mundo en perspectiva y analizar cómo fue la cobertura de la prensa local en ese momento.@vidaenportadasEtilmercurio, ciencia para todosEtilmercurio es un blog de divulgación científica creado hace poco más de un año por un grupo interdisciplinario de investigadores como María Paz Bertoglia, pero es en las redes sociales donde responden y explican a quienes los contactan, donde está su verdadera trinchera. En tiempos en los que lamentablemente no poca gente cuestiona o desconfía del conocimiento científico, muchas veces se producen desde etilmercurio conversaciones polémicas, pero su apuesta por enseñar la ciencia de una manera divertida sin duda es digna de ser reconocida.@etilmercurioChilespanglish, ni tan bilingüesMezclar palabras en español y en inglés se ha ido transformando en una costumbre de los medios, la publicidad y hasta en las conversaciones cotidianas. La cuenta Chilespanglish nos obliga, con una buena dosis de risa, a revisar una práctica en la que al parecer nos anduvimos pasando, lo que queda en evidencia cuando, por ejemplo, alguien cree que "granola" se puede traducir como "big wave".@chilespanglishLOS FINALISTAS EN CATEGORÍA VERIsla Chaullín, un pedacito del surEn isla Chaullín (o Helvecia) con 13,3 hectáreas de superficie y sólo seis habitantes, quieren construir la primera isla sustentable de Chile. A 20 minutos de navegación desde la ciudad de Calbuco, en la Región de Los Lagos, este islote que perteneció al suizo Emil Whilenhausen, posee un bosque de arrayanes milenarios y una increíble diversidad natural que sus habitantes potencian a través de talleres y programas de voluntariado, pero que además comparten desde su Instagram, donde muestran stories diarios para difundir su proyecto sustentable.@islachaullinRocco, imágenes impactantesYa sea desde una cámara o un dron, el usuario de Instagram Rocco.jpg captura imágenes que muchas veces a uno lo hacen dudar si realmente son de Santiago o de Chile. Ya sea aprovechando las luces de la ciudad o captando a personas en medio de sus rutinas cotidianas, sus fotografías son de tal belleza que uno puede estar largo rato mirándolas.@rocco.jpgTelevisivamente, no hace falta prender la teleLa premisa de Televisivamente es tan simple como perfecta: Inmortalizar con pantallazos los mejores (que generalmente son los peores) momentos de la televisión local. En el proceso, quizás sin quererlo, además de hacernos reír, Televisivamente nos ayuda a reflexionar sobre la calidad de la oferta de los medios locales, mostrando sus errores y desaciertos.www.facebook.com/televisivamenteMENCIONES HONROSAS EN YOUTUBEInna Moll, moda frescaLa modelo chilena, radicada en Los Ángeles, Ignacia (Inna) Moll se transformó este año en una exitosa youtuber. En sus videos retrata viajes, rutinas de ejercicios, aspectos cotidianos de su vida y hasta trucos para retocar fotos (de hecho su video más popular se llama El poder del Photoshop). Entretenidos y simples, los videos de Inna Mol l son bastante frescos.Frente Fracasados y Doblao, para reír a vecesSi antes fueron Woki Toki o la LAF, este año fue el turno de otros, quizás un poco menos inocentes, pero más irreverentes. "Frente Fracasados me gusta porque es como un noticiario hinchapelotas, pero a veces no es nada más que eso. Y me gusta mucho Doblao , me río infinito, pero es vulgar y a veces repetitivo", dice el crítico de cine Diego Muñoz (Hermes el Sabio). Con todo, hay que reconocer que algunos de sus videos -como el de las protestas contra la ley de aborto terapéutico de Frente Fracasados y el "En su propia trampa de perro robaempanadas" de Doblao- fueron de los más vistos por los chilenos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi