Tras conocerse que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) resolvió condenar a SCA (hoy Essity) al pago de 20 mil UTA (unos US$ 18,3 millones) el máximo solicitado en su requerimiento por la Fiscalía por el caso de colusión del papel tissue, la empresa CMPC llamó a que este fallo "sea acogido por todas las partes del proceso" para evitar "dilaciones que sólo contribuirían a aumentar la desconfianza de la opinión pública""Confiamos en que este fallo del TDLC sea acogido por todas las partes del proceso, evitando dilaciones que sólo contribuirían a aumentar la desconfianza de la opinión pública", manifestó la empresa en un comunicado. CMPC fue eximido del pago de la multa por ser la primera en acogerse al mecanismo de delación compensada.Por otra parte, "CMPC aplicará íntegramente el programa de cumplimiento dispuesto por el TDLC, varias de cuyas acciones ya se encuentran implementadas, como es el caso del Comité de Cumplimiento, la capacitación en materia de libre competencia para todos los trabajadores y la línea de denuncia anónima".Asimismo, expresó que "como es de público conocimiento, CMPC acogió adicionalmente la propuesta del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y de organizaciones de consumidores para acordar una restitución a nuestros consumidores, la que -después de un exhaustivo proceso- fue estimada en el equivalente a US$ 150 millones de dólares. Dicho monto corresponde a casi seis veces la multa máxima a la que se hubiese expuesto la empresa en caso de no haber existido la delación compensada"."Manifestamos nuestra profunda decepción porque estos fondos aún no puedan ser distribuidos a los consumidores, debido a razones que escapan a la voluntad de CMPC. El monto acordado se encuentra depositado en BancoEstado, a la espera de procesos judiciales emprendidos por terceros, y será distribuido, junto con los intereses devengados, de acuerdo al mecanismo que determine la instancia que encabeza el Sernac", cerró.