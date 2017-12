CHILE: Fiscalía peruana presenta requerimiento de extradición de ex presidente Toledo

El Ministerio Público de Perú informó que este viernes presentó ante el Poder Judicial de ese país el requerimiento de extradición desde Estados Unidos del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien es investigado por los casos Odebrecht y Ecoteva."El Equipo Especial del Ministerio Público presentó el requerimiento de extradición del ex presidente de la República Alejandro Toledo ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional", señaló el organismo judicial en la red social Twitter.Agregó que "el requerimiento de extradición es por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, relacionados con el Proyecto Vial Interoceánica Sur tramos 2 y 3"."El juez, previa evaluación, deberá formular el requerimiento ante la Corte Suprema de la República para su aprobación y posterior remisión a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América", concluyó la información oficial.Toledo, quien vive en Estados Unidos, tiene una orden de detención por 18 meses, dictada en febrero pasado, a raíz de la denuncia por haber presuntamente recibido un soborno de 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.Sin embargo, la orden de detención permanece entrampada en los juzgados y fiscalías a cargo del escándalo Lava Jato debido a los procedimientos que deben completar antes de presentar el expediente de extradición a la justicia de Estados Unidos.El ex presidente ha sido investigado en los últimos años por las compras de casas y oficinas hechas en Lima por casi 5 millones de dólares con fondos de la empresa Ecoteva, creada por su amigo Josef Maiman y su suegra Eva Fernenbug en Costa Rica.El propio Maiman ha confirmado a la fiscalía peruana que prestó sus cuentas a Toledo y que los fondos eran derivados a Ecoteva.El pasado 18 de octubre, la defensa del expresidente denunció por prevaricación y abuso de autoridad al juez Mario Guerra, que ordenó su detención por 18 meses, y a los integrantes de la Cuarta Sala Penal de Lima, que ratificaron la medida, por las compras inmobiliarias con fondos de Ecoteva.En Perú, el caso Odebrecht se ha centrado en seguir el rastro de los millonarios sobornos que la compañía brasileña admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.Además del mandato presidencial de Toledo, ese período abarca el de Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por sobornos para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.