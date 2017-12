/ Son días de intensos movimientos en el dial, de salidas e incorporaciones en las diversas radios nacionales con miras a la temporada 2018 del FM. En ese escenario, una de las señales que ya definió su apuesta para el año que se avecina es Duna, que a partir de los próximos días comenzará a estrenar algunas modificaciones en su programación, con el objetivo de potenciar su parrilla, así como nuevos fichajes para su nutrido panel de rostros.Entre las principales novedades de la emisora, ubicada en el 89.7 del dial FM en Santiago, destaca el arribo de dos periodistas de amplio recorrido en los noticiarios locales: Matilde Burgos y Gonzalo Ramírez, que se suman a la programación informativa de la estación. La periodista de CNN Chile y su colega de TVN y 24H conducir án juntos Duna en punto, espacio que abre el segmento noticioso de la señal, y que se emite de lunes a viernes entre las 7:00 y 8:00 horas."Siempre mantuve el sueño de hacer radio pero por diversos motivos no había logrado hacerlo, así que estoy muy motivado y agradecido de la confianza", cuenta Ramírez, quien comenzará sus labores en Duna a mediados de enero. "Las mañanas radiales son cada vez más competitivas, la oferta es variada y cada vez más amplia, así que espero que podamos ganarnos un espacio", agrega.Por su parte, Burgos, quien llegará a la estación en marzo, asume como "un tremendo desafío el poder entregar algo nuevo a un público muy fiel pero también exigente, que no va permitir una baja en la calidad".Además de la llegada de nuevos rostros, el próximo 17 de febrero asumirá la dirección del Grupo Dial José Luis Santa María, ex director de la revista Qué Pasa que actualmente dirige el diario El Nuevo Día en Puerto Rico.Continuidad y novedades En paralelo al regreso de sus programas y rostros históricos -Polo Ramírez, Claudio Palma y Héctor Soto, entre otros-, en 2018 la emisora estrenará algunas modificaciones en su parrilla, entre las que destaca la llegada de Consuelo Saavedra a Hablemos en off, el bloque de actualidad y entrevistas que se emite diariamente entre 08.00 y 09.00, donde se mantienen Matías del Río y Nicolás Vergara. En tanto, Nada personal, programa de análisis informativo de las 19.00 horas, quedará en manos de Del Río junto a la periodista de Reportajes de La Tercera María José O'Shea, a partir de este martes 2. Desde la dirección del Grupo Dial, que es parte de Copesa, comentan que con estos movimientos, que conjugan continuidad con nuevos aires, "Duna busca seguir liderando en su segmento como lo ha hecho en los últimosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi