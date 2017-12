/ “Estamos conformes con el hecho de que se haya dictado una sentencia de nulidad”.Con esas palabras el gobierno reaccionó a la determinación que esta mañana adoptó la Corte de Apelaciones de Temuco, en el marco de caso de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.Tras la resolución que determinó la realización de un nuevo juicio en contra de los 11 acusados en esta causa, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy , manifestó que “esperamos que el próximo gobierno pueda continuar con este esfuerzo con el mismo ahínco que lo hemos hecho nosotros”.Así sostuvo que “frente a un asesinato horroroso como este, me imagino que el próximo gobierno tomará las medidas que correspondan”.En cuanto a posibles consecuencias de la determinación, Aleuy indicó que “todas las personas tienen derecho a recurrir a las instancias judiciales que correspondan y quedan instancias judiciales después de este fallo, por lo que me imagino que no serán movilizaciones las que se hagan, sino que los que no están de acuerdo recurrirán a la justicia “.En ese sentido, agregó que mientras no tengan el fallo y no lo analicen con detención “no vamos a hacer nada en particular”.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi