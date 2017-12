© Francisco Velasquez

Las dos caras: Federer en acción y Djokovic inactivo. El comienzo de la temporada de tenis empieza a entregar novedades dispares entre las grandes estrellas del circuito ATP: Mientras Roger Federer dio un buen primer paso en la Copa Hopman, que se disputa en Perth, Australia, Novak Djokovic anunció que no participará en el torneo de Doha y siembra dudas para el Abierto de Australia, la primera gran cita de 2018.El Expreso Suizo, número 2 del ranking mundial, comenzó su campaña 2018 con una victoria sólida ante el japonés Yuichi Sugita (N° 69) por 6- y, 6-3 en la Copa Hopman, la competición por equipos mixtos que se disputa en la costa oeste australiana. Al tiempo que sus principales rivales (Rafael Nadal, Novak Djokovic o incluso Andy Murray) empezarán el año con algún tipo de secuelas de lesiones que sufrieron en 2017, Federer parece motivado y en forma , con lo que dio el primer punto a Suiza en su duelo de la primera jornada de la Hopman frente a Japón.En tanto, el serbio Djokovic, que ya había renunciado el viernes al torneo de exhibición de Abu Dhabi a causa de dolores en el codo , anunció este sábado que tampoco participará en el de Doha, entre el 1 y el 6 de enero, que ganó dos veces."La situación no ha cambiado desde el viernes, sigo teniendo dolor", dijo en un comunicado.Djokovic, de 30 años, ex número uno mundial, sigue lidiando con sus problemas en el codo derecho, una lesión que le obligó a poner fin antes de lo previsto a la temporada 2017.También anunció que no volvería a la competición hasta que esté "listo al 100%". "Espero que sea pronto", añadió, dando las gracias a sus seguidores por "la paciencia y el apoyo".Djokovic, que no compite desde julio, está ahora en el número 12 del ránking mundial y todavía no definió si participará en el Abierto de Australia, entre el 15 y el 28 de enero.Unfortunately the situation with the elbow has not changed for better since yesterday.I still feel the pain. Therefore, I will have to withdraw from ATP tournament in Doha https://t.co/iD0bOR5xkT &- Novak Djokovic (@DjokerNole) December 30, 2017 En esta nota: Roger Federer Novak Djokovic Tenis LA NACION Deportes El circuito ATP.

