Marcelo Tinelli puso un obstáculo más en el camino de Cristóbal López . La Cámara de Apelaciones en lo Comercial dictó ayer una medida que les prohíbe a López y a su socio, Fabián de Sousa, realizar cualquier tipo de movimiento accionario en el Grupo Indalo que pueda eludir el pago de una deuda millonaria con el conductor de ShowMatch , por su trabajo en el programa de TV y por la venta de una porción de la productora Ideas del Sur."Se ordena que se abstengan [López y De Sousa] de causar, realizar, perfeccionar o ejecutar cualquier acto de disposición que altere o sea susceptible de alterar la actual composición de su patrimonio", dictaminaron los camaristas Alejandra Tevez y Rafael Barreiro.Tinelli reclama casi la totalidad de su sueldo como conductor de ShowMatch , uno de los programas más vistos de la TV argentina. "Sólo cobró entre dos y tres sueldos este año", dijeron en su entorno. OP Investment, el holding que gerencia el Grupo Indalo, reconoce una deuda por unos $ 130 millones, pudo averiguar LA NACION.Pero, además, el animador y empresario reclamó a López el pago por la venta del 19% de las acciones de la productora Ideas del Sur, que se concretó en abril del año pasado, pero que todavía -sostiene- no se hizo efectivo.La deuda reconocida por OP Investment, en este caso, asciende a casi US$ 13 millones por esa operación comercial.La medida cautelar dictada por la Sala F de la Cámara Comercial es parte del largo derrotero que enfrenta el Grupo Indalo, a raíz de una millonaria deuda con el Estado.El juez federal Julián Ercolini procesó a López y a De Sousa por fraude y les dictó la prisión preventiva, justamente, por tratar de eludir la inhibición de bienes que había dictado el magistrado para evitar la insolvencia de los empresarios ante la millonaria deuda con el Estado.Más allá de las detenciones de los empresarios -concretada la semana pasada-, el juez Ercolini analiza la posibilidad de levantar la inhibición para dar curso a la venta del Grupo Indalo a OP Investment (por un precio simbólico de $ 100), que maneja Ignacio Rosner.El magistrado les pidió a distintos veedores que evalúen la propuesta realizada por Rosner para pagar deudas millonarias con el Estado y, así, salvar la empresa.Por otro lado, la Cámara Comercial había dado el visto bueno para el comienzo del concurso de acreedores, a fin de regularizar todas las deudas del Grupo Indalo, pero esta nuevo resolución de la cámara pone un freno a esa resolución, al entender que ese proceso puede perjudicar los derechos de Tinelli.La relación -siempre tensa- entre López y Tinelli se terminó de quebrar este año."Te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. En 35 años no vi nada igual", escribió en octubre Tinelli en su cuenta de Twitter.Mientras la Justicia evalúa el futuro del Grupo Indalo, Cristóbal López permanece detenido.El empresario ya pasó Navidad en el penal de Ezeiza. Ayer, el juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido de excarcelación. Es decir, el empresario amigo de Néstor Kirchner también pasará la noche de Año Nuevo en prisión.En esta nota: Marcelo Tinelli Cristóbal López LA NACION Política.

