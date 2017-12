El periodista y presentador de farándula, Osman Aray, a través de su cuenta en Instagram publicó una foto junto a su madre, en la cual posaban sosteniendo unas pastillas de alto costo que ayudan a prevenir el rechazo del riñón trasplantado de su madre.En el texto el presentador de Televen decía: "En esta Navidad mi niño Jesús fue la llegada de estas pastillas".La madre de Osman Aray padece una delicada condición de salud, "tiene 16 años trasplantada de riñón y siempre ha gozado de salud cumpliendo con su tratamiento. Las pastillas que toma son de alto costo cuestan aproximadamente 500 dólares mensuales".Más adelante hace referencia a que el gobierno siempre las suministró a través de laboratorios como Novatis pero durante este año "se han acentuado las irregularidades en cuanto a la entrega".Aray afirma que las pastillas no llegan, "los laboratorios no tiene dólares y nadie tiene la solución".Posteriormente refiere sarcásticamente "no creo que sea Portugal o Washington"."No tengo medicinas y no quiero que mi mamá se muera por negligencia del Estado" resaltó el presentador de "La Bomba", adicionalmente exigió la apertura de un "canal humanitario" asimismo expresó "sin distinciones, absolutamente todos los que vivimos en Venezuela , la salud nos sale muy caso".Se mostró agradecido y llamó "ángeles" a las personas que se han solidarizado con él y su madre.En otra publicación comenta "¡Cambio mi pernil por las medicinas de mi mama! ¿Tú por qué cambiarías tu pernil?".(LaIguana.TV)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi