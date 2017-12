El pasado 25 de diciembre se descubrieron alrededor de una treintena de huevos de dinosaurio fosilizados cuya antigüedad, según los expertos, es de 130 millones de años, informa China News. El hallazgo tuvo lugar en Dayu, en la provincia de Jiangxi, sureste de China , mientras un grupo de albañiles construía una escuela secundaria. Los trabajadores informaron que habían visto "un grupo de piedras de forma ovalada".Los huevos de dinosaurio hallados son de 'Oviraptor', pertenecen al período Cretácico y se han conservado a la perfección hasta nuestros días. Se preservarán en el museo local de Dayu para futuras investigaciones.La ciudad de Ganzhou se conoce como La ciudad natal de los dinosaurios, a los que los chinos llaman 'dragones aterradores', pues no es la primera vez que se realiza un descubrimiento de este tipo en dicha región, considerada un importante yacimiento paleontológico.El 'Oviraptor' era un dinosaurio de dimensiones pequeñas, caracterizado por su plumaje. Solía vivir en el territorio que actualmente ocupan Mongolia y la China continental. Se cree que andaba sobre dos patas y tenía un pico parecido al del loro. Además, comparte otras características con las aves modernas, como incubar las nidadas a una temperatura similar a la de los pollos.(RT)'Oviraptor' means 'egg-thief' as its skeleton was found near eggs. We now know these were its own and was looking after them @fossilfriday pic.twitter.com/K8lOb1fSNL- Dinosaurs of China (@ China saurs17) 6 de octubre de 2017 12 complete fossilized dinosaur eggs found in E # China 's Jiangxi. Their species, ages yet to be examined #XinhuaTV https://t.co/xKdlIX3h66 China Xinhua News (@XHNews) 27 de mayo de 2016Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi