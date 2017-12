© Francisco Velasquez

El galés sólo ha disputado el 30% de los minutos esta campaña. Promedia un gol cada 50? en los últimos cinco partidos que ha jugado.Bale está ante su última oportunidad en el Madrid. El club apostó fuerte por él cuando rechazó el pasado verano una suculenta oferta del United y hasta ahora su aportación al equipo no ha justificado esa decisión.Con 28 años, el galés atraviesa su cuarta temporada en el Bernabéu en plena madurez futbolística y pudo por fin realizar una pretemporada desde el inicio.Sin embargo, los problemas físicos no le han permitido rendir al nivel esperado: apenas ha disputado 785 minutos (el 30,1% del total) en lo que va de curso.Su participación ha sido escasa, pero su rendimiento ha sido notable en sus apariciones recientes (en los últimos cinco encuentros que ha jugado promedia un gol cada 50 minutos).Ahora, tras el parón navideño, el galés es consciente de que afronta su última oportunidad en el club blanco.Esta vez ha tenido la paciencia que le faltó el curso pasado (acortó plazos para regresar de su lesión de tobillo y sufrió una rotura muscular en el sóleo). Zizou le ha ido introduciendo en el equipo con prudencia (aún no ha sido titular desde que reapareció de la lesión que sufrió ante el Dortmund) y se espera su mejor versión tras las vacaciones.Mal año. La falta de regularidad ha perseguido a Bale en los últimos meses.2017, a pesar de los éxitos colectivos en el Madrid, no ha sido su año: sólo ha disputado 1.270 minutos repartidos en 24 encuentros (el 22,39% del total del equipo).Su aportación a los cinco títulos que ha conquistado el Madrid durante el año natural fue pobre: seis dianas y seis asistencias.Además, sufrió la decepción de no clasificarse con Gales para el próximo Mundial de Rusia El regreso del galés al 100% supondrá otro quebradero de cabeza para Zidane, ya que la bbC no juega junta desde el pasado 23 de abril (hace 251 días).El técnico francés debe decidir si sigue manteniendo la condición de ?innegociable? de su tridente ofensivo…Le ven como el fichaje de inviernoA pesar de los problemas que ha tenido el Madrid en la delantera en este primer tramo del curso, el club sólo reforzará su plantilla en enero con la llegada de Kepa Arrizabalaga.Ven a Bale como el ?fichaje de invierno? que puede reforzar al equipo ofensivamente. Confían en la planificación que se realizó en verano y en ese plan el galés tenía un papel protagonista que hasta el momento las lesiones no le han dejado desempeñar.El Madrid refrenda su confianza en él al no reforzar la delantera en el mercado de invierno y ahora le toca responder al galés..AS

