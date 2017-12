Numerosos opositores en Twitter expresaron su rechazo del viaje a Orlando (EE.UU) realizado por el exalcalde de Maracaibo y fundador del partido político Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales. Tras la publicación de una fotografía en su cuenta twitter, no ha parado la cadena de reclamos, la mayoría haciendo referencia al abandono de la "lucha política" en el país.En el tuit publicado por Rosales se puede observar una fotografía en la cual se encuentra rodeado de familiares, colocando: "¡Años sin ver y compartir con mis nietos! Parte del rescate de Venezuela , también debe ser por recuperar valores como la familia, el respeto y la unión de todos los venezolanos".Seguida de la publicación, los usuarios de esta red social no dudaron en opinar. Algunos realizando duras críticas como por ejemplo la de este usuario "en vez de pasar la roncha juntos a su pueblo se van a disfrutar en el extranjero, ojalá caiga el gobierno en estos días cierren los Aeropuertos y estos idiotas en Estados Unidos" mientras que otros, califican como un "derecho" la visita de Rosales a Orlando.A continuación algunas de las reacciones de los tuiteros:(LaIguana.TV)Y entonces que carajo haces en Orlando?? Ahhh… Ya entendí. Te llevaste a todos tus hijos y nietos a Orlando. Con razón! Que padre tan dedicado.- Marlon Urbina (@fav0001) 29 de diciembre de 2017 y no podian ir ellos a Maracaibo? que su Papa esta muy ocupado luchando por las reivindicaciones del pueblo (sarcasmo),ahh es que en Maracaibo no hay Luz,No hay Gasolina,no hay Seguridad,el Zulia es para saquearla y colocar el dinero y toda la familia afuera cierto- Jeremmy Vargas (@JeremmyVargas) 29 de diciembre de 2017 Yo supongo que tiene derecho ir a donde mejor le plazca cómo cualquier ciudadano que tiene hijos fuera del país. Ahora que sea político es otra cosa. Aquí muchos opinan y olvidan que fueron hasta parte del problema he igual se fueron. Resentimientos pendejos.- Felicia Prieto (@feliciaprietoc) 29 de diciembre de 2017 Manuel Rosales Sin pasaporte anulado Con visa americana Con dólares para vacacionar Tomando un descanso del matador diálogo en República Dominicana Para continuar en enero Todo político traídor de la MUD que se vea en ese espejo Luego no lloren Son repudiados igual que el PSUV pic.twitter.com/oHADS6hTqB- Nelyzarza (@myteks) 29 de diciembre de 2017 Que este Sr escapo de vzla, y al regresar lo meten preso, y ahora sale del pais tan fácil y campante. Es mi opinión- Martin Flores (@maflores387) 29 de diciembre de 2017 Pero para Manuel Rosales si hubo pasaporte y visa y dólares para viajar a ve a toda su familia que vive cómodamente en el exterior con dineros que salieron de quién sabe donde…- ChismevenPlus (@ChismevenPlus) 29 de diciembre de 2017 Significa que toda tu familia está fuera de Venezuela . Andas con la misma ropita del video. Sin vergüenzas descarados. Con qué dinero sacastes a pasear a toda tu familia? Traidor- Ivette Calderon (@ivette1331) 29 de diciembre de 2017 Vende patria, traidor y oportunista- Pedro Correa (@pcorrea7) 29 de diciembre de 2017 Dichoso tú traidor! Con toda tu familia en el imperio,mejor te quedas X alla, en la patria queremos verdaderos guerreros no vendidos!- Ana Nieto (@ananieto2410) 29 de diciembre de 2017 Si hombre asi cualquiera es preso poñitico tiene a toda su familia viviendo en el imperio HDP todosssss porque hasta tus nietos son complices @manuelrosalesg-" zirtaebanele2" (@zirtaebanele2) 29 de diciembre de 2017 22 pasajes para Orlando Florida . Una pelusa pues.- Alejandro (@AlejandroJPC) 29 de diciembre de 2017 pic.twitter.com/OkordxoBxZ- Dr. Resistencia (@TrueDrResistenc) 29 de diciembre de 2017 Hipócrita! Sinvergüenza! El rescate vendrá y ustedes no serán parte ! En la reserva moral de Venezuela no está usted ni los de su calaña!!!- Kenya Monsalve (@kmonsa1) 29 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi