© Francisco Velásquez PDVSA

El portero italiano se rinde al delantero del Tottenhan a poco más de un mes de enfrentarse a él en los octavos de la Champions League.Buffon está en su tramo final de carrera y colgará los guantes la próxima temporada a no ser que gané la Champions League este año. Para ello, lo primero que debe hacer es pasar de los octavos de final ante el Tottenahm y conseguir parar al atacante más efectivo del 2017, Harry Kane.El guardameta italiano pone al delantero de los Spurs entre el top-5 de los atacantes con mayor instinto asesino en el fútbol, por delante de Messi . El argentino ni siquiera fue citado por el capitán de Italia. ?Harry es ahora mismo uno de los mejores delanteros de Europa, de esto no hay dudas. Como jugador siempre puedes entrenar para mejorar, pero hay algunas cosas que no puedes enseñar. Este instinto natural de marcar goles es algo que llevas desde que naces. He visto a lo largo de mi carrera a Ronaldo , Cristiano, Inzaghi y Batistuta. Estos tienen ese tipo de instinto natural que hace sufrir a los porteros. Y está claro que Kane lo tiene?, dijo Buffon al diario Mirror.En poco más de un mes Buffon se retará contra el animal goleador que es Kane en estos momentos y para él será todo un desafío.?Ponerte a prueba contra los mejores del mundo es uno de los mayores retos de jugar al más alto nivel.Siempre he disfrutado con este tipo de cosas?.Kane ha sido noticia esta semana por conseguir romper el duelo Cristiano- Messi convirtiéndose en el futbolista con más goles en un año natural.Además, el Madrid lleva tiempo siguien sus pasos, aunque el Tottenahm lo pondrá muy difícil. El club está sopesando subir el límite salarial para retener al delantero inglés.AS

