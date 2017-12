El Día Internacional del Abrazo se celebra todos los años el 30 de diciembre en todo el mundo, aunque existen algunos países que no lo celebran y aunque no sea un día con gran popularidad, esta comenzando a tenerla año tras año.Este día fue creado en el año 1986 por Kevin Zaborney(Estados Unidos), con el fin de abrazar a los seres queridos, amigos y hasta extraños, dar a conocer la importancia de los beneficios de un abrazo, tanto para los seres humanos, como para los animales.Es importante que sepas que aunque lo normal en Occidente sean 3 segundos de abrazo, cuando el mismo dura más de 20 segundos, esta comprobado que tiene efectos terapéuticos, en el cuerpo y en la mente, dicen que un abrazo extensolibera oxitocina, eso no ocurre solo cuando abrazamos a una persona, sino que también pasa cuando acariciamos o abrazamos a un animal.ConsejosA continuación te daremos algunos consejos para que tengas en cuenta si deseas disfrutar de este día.En diversas ciudades organizan una marcha en la que se pueden ver carteles en los que podemos ver frases como: "abrazos gratis" o "¿quieres un abrazo?", será una gran oportunidad para formar parte de una marcha como esta, y en caso de que no se realice en tu ciudad, tú mismo puedes organizar la marcha, y comunicar en las redes sociales de la misma, seguro que asistirá mucha gente.El abrazo es también, un símbolo de paz, por lo que es la oportunidad perfecta para reconciliaciones.Si nuestro artículo te ha gustado, te invitamos a que nos dejes un comentario o des "me gusta" a nuestra pagina.Ya has descubierto cuando es: Día Internacional del Abrazo 2017. Te recomendamos que entres a ver los eventos en El Mundo.cuandoo.com

