/ Diputado Ezequiel Pérez. A juicio del diputado a la AN por AD, Ezequiel Pérez, "el pueblo sabe que, ante los engaños y mentiras de este gobierno, no puede permitir que este se quede en el poder y sacará a estos delincuentes que faltan a los mandamientos de Dios, por ejemplo el quinto de no matar, y ellos han sido responsables de la muerte de 135 jóvenes en medio de protestas; igualmente el de no robar, pues ellos han robado con los Clap y los famosos perniles que no le llegaron al pueblo". Resaltó Pérez que: "El ofrecimiento de perniles por parte del Gobierno a las familias más necesitadas del país fue una oferta hecha antes de las elecciones municipales con la finalidad de comprar los votos y obtener el triunfo en la mayoría de las alcaldías, como ocurrió, lo que se traduce en pan para hoy y hambre para mañana, pero ni siquiera eso, porque jamás llegaron a los que sacaron el Carnet de la Patria". -Ahora dijeron que Portugal no les había permitido a los barcos salir y que los tienen detenidos en alta mar, lo cual fue desmentido por este gobierno, que dijo que no son exportadores de cerdo, lo hace la empresa privada. Entonces, ese pernil que no le llegó al pueblo se descubrió que es otra de las falsedades más grandes que ha ofrecido este gobierno, indicó el legislador. Condenó una vez más que "las cajas Clap, que tampoco se ven ahora, sean compradas con dólares preferenciales; eso es corrupción, y la gente debe despertar y actuar para sacar a este gobierno que es incapaz y corrupto". Asimismo, el "Carnet de la Patria lo aprovechan para someter y humillar a las familias más desposeídas, que son las que creyendo en las misiones de ayudas y bonos, se mantienen engañadas y ese es el voto duro que mantienen en cualquier contienda electoral, pero, estamos seguros, muchas de ellas han abierto los ojos y desistirán de seguir respaldando a un régimen que solo alimenta la pobreza, el hambre y la desidia". Sobre el cierre de su gestión parlamentaria, resaltó que "los 109 diputados que quedamos, de los 112 que legalmente éramos, aprobamos leyes y reformamos otras, y aprobando acuerdos en beneficio de los venezolanos, como vicepresidente de la comisión de Pueblos Indígenas, estuve en varias partes, como La Guajira, en el oriente, Amazonas, y en el Táchira también reportamos y denunciamos los casos de indígenas que recorren las calles con niños pidiendo limosna, descalzos y sin ropa, por culpa de un gobierno que no atiende sus necesidades, ni la del resto de la población". (LZ)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi