/ Sigue la expectativa por parte de los viajeros, que hasta ayer se represaban en el Terminal por falta de unidades. (Foto: Jorge Castellanos) Aunque con menos basura esparcida, al parecer el servicio de recolección en el Terminal no está funcionando. (Foto: Jorge Castellanos) Las autoridades, con mesas de trabajo, intentan garantizar la operatividad del terminal terrestre. (Foto: Jorge Castellanos) Sigue la expectativa por parte de los viajeros, que hasta ayer se represaban en el Terminal por falta de unidades. (Foto: Jorge Castellanos) Usuarios denunciaron que están exigiendo efectivo y tienen que ir a Cúcuta a comprarlo. (Foto. Jorge Castellanos) A ocho días de la crisis en el Terminal de Pasajeros "Genaro Méndez", de La Concordia, sigue la expectativa y en esta oportunidad por el fin de año, cuando a pesar de la crisis económica, hay personas demandando boletos para salir del estado Táchira, hacia el centro, oriente y occidente del país, y como entonces, las empresas no tienen suficientes unidades para responder a esa demanda e incluso, las que ayer a media mañana tenían pasaje, estaban cobrando una parte en efectivo, denunciaron compradores.Y aunque este viernes este recinto público se vio más limpio y sin el olor característico de donde se hacen necesidades fisiológicas, como hace una semana, el terminal estaba abarrotado de personas desesperadas por conseguir pasaje, pues según dijeron algunos les advirtieron que hoy -sábado- no habría carros para viajar.A media mañana aún había personas durmiendo en los pasillos del Terminal, e incluso con los perros callejeros que pululan por ahí haciéndoles compañía; de hecho, informaron que hubo personas que pernoctaron en ese recinto la noche del jueves, porque no consiguieron pasaje para viajar.Y mientras quienes allí hacen vida dijeron que había seguridad y que incluso la Guardia Nacional había "a manecido" en los andenes, al igual que los diferentes cuerpos de seguridad, quienes esperaban señalaron que no había pasajes para Caracas; "solo un autobús y está full, a 180 mil bolívares, y como pague el pasajero, con punto y en efectivo". En ese momento, el operador de una empresa salió para informarle a la gente, aglomerada frente a su oficina, que apenas tenían 4 pasajes para Valencia, que ya estaban siendo comprados; nada para Caraca s, y solamente hacia Barquisimeto.Deiver Graterol iba a Maracaibo y ante la impotencia de que la única línea que vende los pasajes hacia la capital zuliana estaba cerrada, manifestó que "la vaina son los revendedores, compran el pasaje en la mañana y lo revenden en la tarde, eso no debería ser; y otra cosa, para Maracaibo estaban cobrando el pasaje con puro efectivo; para Cabimas, la Costa Oriental del Lago, las dos cosas: 140 mil bolívares con punto y una diferencia de 20 mil en efectivo, son 160 mil bolívares. No entendemos por qué nos exigen 20 mil en efectivo, cuando podemos pagar los 160 mil con punto; nosotros vamos a Maracaibo, pero tenemos que hacer trasbordo en Cabimas. Esto es imposible".A las declaraciones de Graterol se sumaron otros usuarios, que cuando se les preguntó cómo estaban haciendo con el pago en efectivo, señalaron que deben ir a comprarlo a Cúcuta, si quieren viajar: "Vaya a Cúcuta, ahí hay bastante, ahí está todo el efectivo de Venezuela y es facilito conseguirlo", dijo una usuaria, mientras Mary Figueroa dijo que ella no tuvo problemas porque venía de Bogotá y, antes de salir de Colombia, cambió la plata.Por su parte, Romer Chacón, jefe de División del Terminal de Pasajeros, informó que venía de la Zodi, adonde fue a entregar una comunicación, y con relación a la situación del Terminal, indicó que las autoridades competentes, organismos de seguridad y orden público, Sundee, ONA e Intt, entre otros, realizan mesas de trabajo con los transportistas para que no suceda la crisis del 23 en la noche.Es de recordar que en la víspera del nacimiento del Niño Dios, había varados más de 5 mil pasajeros, según las estadísticas dadas a conocer por las autoridades, y cuando vieron que en el puerto terrestre no había unidades, algunos procedieron -presuntamente- a secuestrar una unidad que había llegado al recinto, y otros salieron a la Redoma de la ULA con propósito similar, no sin dejar al Terminal en estado deplorable porque arremetieron con la basura y lo que encontraban; al parecer, los únicos que lograron viajar fueron quienes secuestraron la mencionada unidad, y la situación no tuvo mayores consecuencias, tanto dentro como fuera del Terminal, por la acción rápida de las autoridades competentes, que llegaron a un acuerdo con las empresas para que los pasajeros pudieran salir del estado.Sobre las denuncias de la gente, Chacón informó que hay mesas de trabajo para evitar que suceda el percance señalado. De allí que el llamado es a Tránsito y el ministerio competente, para que garanticen la habilitación de las unidades, y a la Sundee por el precio de los pasajes, que fueron, junto con la prestación del servicio de combustible, los requerimientos hechos por la representación de los transportistas extraurbanos (interurbanos) y suburbanos.No hubo información oficial sobre la respuesta de las autoridades, que en la reunión del veintiséis en la mañana garantizaron el combustible para viajar, aunque el aumento del pasaje, al menos hasta ayer, no lo habían aprobado.Finalmente, es de recordar a los usuarios que las líneas extraurbanas no trabajan el treinta y uno de diciembre y el primero de enero, solamente las suburbanas y muy contadas unidades. (MSV)