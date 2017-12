/ Roberto Lobo, alcalde de Torbes. (Foto/Tulia Buriticá) Durante el encuentro de la Gobernadora Laidy Gómez con los alcaldes del Táchira buena parte del debate se centró en la recolección y disposición final de los desechos, específicamente de los municipios que integran la Mancomunidad Metropolitana de los Desechos Sólidos del estado Táchira (Mandesta), en este punto el alcalde de Torbes, Roberto Lobo, indicó que "a pesar de que el vertedero fue abierto este viernes por disposición suya, de no obtenerse el apoyo anunciado y esperado se volverá a cerrar". El burgomaestre de Torbes expresó que: "Debido a que el Ministerio del Ambiente paralizó el apoyo con maquinarias, con sólo cuatro máquinas no se puede controlar la situación ya que son 22 hectáreas prendidas en candela, sólo tengo una cisterna, por lo tanto si el día de mañana (sábado) no llega el apoyo que el Ministerio y la Gobernación van a dar tomaremos la decisión drástica de volver a cerrar el vertedero hasta que haya un apoyo contundente, es decir, prácticamente dependiendo el respaldo de hoy trabajaremos mañana (hoy)" Conminó a la primera autoridad del estado a que se una a la petición de que se "brinde una atención inmediata a la crítica situación del vertedero de San Josecito donde persiste el incendio en al menos cuatro terrazas". Aclaró que el gobierno regional ha aportado, "pero necesitamos que lo siga haciendo, porque el día 23 por orden de la gobernadora retiraron las máquinas del vertedero y hasta ayer que se hizo presión volvió la máquina a activarse". -Nosotros ejercemos presión a quienes debamos, porque sabemos que el presidente Nicolás Maduro da las directrices pero aguas abajo, bien abajo, se desinforma, sucede que cuando se desconoce lo que pasa en el vertedero se toman decisiones de retirar las maquinarias, nuestro llamado es a no dar información de lo que se desconoce. Hoy la realidad del vertedero es que tenemos 22 hectáreas prendidas, tenemos control un solo patio y solo una cisterna de agua y tres máquinas trabajando- precisó. "Si el día de hoy recibimos todo el apoyo necesario continuaremos trabajando y si no se articula vía telefónica con las autoridades volveremos a cerrar este espacio. Esa es la realidad o nos apoyan o nos apoyan", reiteró el alcalde Roberto Lobo. (LZ)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi