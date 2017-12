/ Caracas.- El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, informó que por lo menos 4 mil 800 millones de dólares fueron las pérdidas generadas a la petrolera estatal Pdvsa, luego de que se suscribieron contratos irregulares desde la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, filial de Pdvsa en Viena, con la anuencia de Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y exdirectivo de esa oficina, El funcionario señaló a Ramírez como principal autor intelectual de contratos irregulares a través de la Oficina, creada en 2006 con sede en Viena, Austria. Dicha oficina, según Saab, tenía como supuesto objetivo fiscalizar eficientemente el comercio exterior de hidrocarburos, "eso en teoría", tanto para fines de recaudación de regalías como para la recaudación de impuestos. "En 2009 esta empresa estatal suscribió contratos de servicios con la empresa JBC Energy que se encargaría de prestar servicios de evaluación mensual de precios para las diferentes fórmulas de sus diversos productos cotizados en el mercado internacional", dijo. Asimismo destacó que, según las evidencias del Ministerio Público, "desde ese año 2009, hasta la presente fecha, los datos correspondientes a las estimaciones del valor real para la comercialización del crudo suministrados por la empresa JBC Energy fueron modificados de manera intencional para favorecer a particulares y empresas que realizaban las transacciones de compraventa del crudo con Pdvsa". "Una vergüenza, un acto de deshonra, con un daño patrimonial realmente bochornoso", puntualizó, al tiempo que aseguró que estos hechos ocurrieron con la "complicidad directa" de los directivos de esa oficina, entre los que se encuentra el exministro Rafael Ramírez. También se denunció la complicidad de Bernard Mommer De Grave, gerente general; Irama Zulene Quiroz De Mommer, gerente de oficina, y Mariana Teresa Zerpa Morloy, consultora legal. Asimismo, Saab precisó que desde el año 2016 estas irregularidades tienen la anuencia y complicidad de Nelida Iris Izarra Espinoza, quien fue designada como directora general de la Oficina para la Determinación del Crudo de Exportación. "Estas modificaciones de los precios produjeron que Pdvsa perdiera ingresos y las empresas extranjeras se beneficiaran, un caso de antipatria (…) El daño producido por estas modificaciones en seis años, que van desde el 2009 hasta el 2015, se calculan al menos en 4 mil 800 millones de dólares por esta oficina, creada bajo la gestión de Rafael Ramírez y la dirección de Bernard Mommer De Grave", puntualizó. El fiscal general señaló que se presume que los directivos de la oficia cobraban comisiones en dólares por estas rebajas y acotó que se logró la aprehensión de la ciudadana Nelida Iris Izarra Espinoza. Además se libraron las órdenes de aprehensión contra Bernard Mommer De Grave, Irama Zulene Quiroz De Mommer y Mariana Teresa Zerpa Morloy, por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación."Fiscal no sabe lo que está hablando, esa oficina de Viena no vende petróleo" El exembajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, expresó la tarde de este viernes -29 de diciembre- que "las acusaciones de la Fiscalía no solo son falsas sino que denotan una tremenda ignorancia del tema". Así lo declaró el también exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa en su cuenta en Twitter, @RRamirezVE, luego de los hallazgos anunciados por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre irregularidades en la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, creada durante la gestión del exministro Rafael Ramírez, en 2006 en Austria, la cual habría generado un desfalco de 4.800 millones de dólares a la nación. "La oficina de Viena (sede de la OPEP) la establecimos para VERIFICAR los precios de venta del Petróleo Venezolano. Sr Fiscal, esa oficina no vende petróleo", reiteró en un mensaje publicado en la red social. "La oficina de Viena se creó para verificar el cumplimiento de los precios de petróleo que se establecieron (por primera vez) tipo fórmula. Los precios están en la gaceta publicados. El único que vende petróleo en el país es la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa", explicó Ramírez. "El Fiscal no sabe lo que está hablando, miente, esa oficina de Viena NO vende petróleo. Es una oficina fiscalizadora, dirigida por el Dr. Bernard Mommer, especialista, académico de Oxford, escritor, revolucionario, fue mi viceministro durante la nacionalización del petróleo", detalló el exministro.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi