/ José Rafael Cortés. José Rafael Cortés. Hace 18 años, José Rafael Cortés Arvelo acabó la tinta de su verbo para marchar hacia el Creador. Capitán de empresas y figura imborrable en el periodismo regional, el editor-fundador de Diario La Nación falleció en San Cristóbal, con 77 calendarios superados, la tarde del 31 de diciembre de 1999. Hijo de Antonio Arquímedes Cortés Contreras y de Juana de Dios Arvelo Cabbulo, vino al mundo el 19 de mayo de 1922. Hermano de Jesús Antonio y Eduardo, los tres serían llamados por sus amigos como "el trío corteseano". Con sus estudios en San Cristóbal y Bogotá, y con el desarrollo de nuevas técnicas en el oficio de su padre, la Tipografía Cortés, José Rafael despertó una temprana visión empresarial. Es así como, desde muy joven, quiso incursionar en el mundo del periodismo impreso con "La Sorpresa", editado en su Rubio natal, y "Vuelvan Caras", en San Cristóbal. La vena editorial se fortalecería luego con las experiencias que dejaron "La Hora" y "Resumen". Con el apoyo de su padre don Arquímedes y de su esposa Gloria Niño de Cortés, La Nación vio la luz de la calle el 23 de diciembre de 1968. De las ferias, de la frontera, de los servicios públicos, del sistema de salud, de economía y de historia. Sobre distintos temas recayó el verbo fuerte de José Rafael Cortés en su inolvidable columna "La opinión del editor". En ocasiones especiales, allí también retrató el espíritu de este medio de comunicación. "Hemos hecho este medio para la defensa de los intereses de los pueblos de la región de los Andes, en especial del Táchira y del pueblo tachirense, y no nos vamos a apartar de nuestro propósito. No hay intereses mayores que defender que los de mi tierra (…) Salimos para defenderlos y para defender la tierra tachirense", escribió en su editorial del 23 de diciembre de 1983, el día que La Nación se volvía un diario quinceañero. Conforme avanzaba la consagración de Diario La Nación al servicio de las comunidades populares, Cortés se iba convirtiendo en "la voz de la conciencia tachirense", como le llama el cronista Luis Hernández Contreras en su obra "La Nación, símbolo tachirense" (Editorial Torbes, 2010). Influyente entre el poder político regional y nacional, tuvo contacto directo con varios presidentes de la República para exponerles las necesidades de la región. Honrado en vida, recibió la Orden Francisco de Miranda (1975), en nombre de esta casa el Premio Nacional de Periodismo (1970 y 1984) y la Orden del Libertador en grado de Comendador (1986), entre otros tantos reconocimientos desde distintos ámbitos de la vida nacional. Retirado del diario en 1998, con un periódico de tres décadas como obra, su corazón estalló horas antes del cambio de siglo. Nadie presagiaba, cuenta Hernández Contreras en su libro, que la primera edición impresa del nuevo año 2000, incluso del nuevo milenio, iba a abrir reseñando el fin de la existencia física de su fundador. "Se fue el alma de La Nación", tituló el diario. Expiró tranquilo, luego de una vida exitosa, pero, como expresaría entonces Leonor Peña en alusión a una frase del mismo José Rafael Cortés, "la rotativa de la vida no puede pararse". El 2017 nos deja un nuevo homenaje al editor-fundador: a la entrada de Diario La Nación, el internacional artista tachirense Arlex Campos realizó este año un mural en el que destaca su rostro dibujado -con su particular técnica- sobre ejemplares de ediciones impresas. Ahora, el 2018 abre las puertas del año cincuentenario de su quinta y definitiva salida periodística. Su familia, unida a una generación de trabajadores comprometidos, se encarga de mantener vivo su legado de cara al futuro. Que en paz descanse, don Rafael.