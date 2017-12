/ Diputado del Consejo Legislativo regional, Jesús Zamora. Diputado del Consejo Legislativo regional, Jesús Zamora. A juicio del legislador regional, el socialcristiano Jesús Zamora, la única realidad que se está viviendo en el país es la dificultad económica por la que está atravesando el pueblo venezolano, "porque la inflación y la recesión económica están matando de mengua a los venezolanos, ya no hay calidad de vida porque hay hambre, múltiples necesidades a las que no se le ven soluciones". —Creemos que toda Venezuela tiene esperanzas de que el 2018, se espera con ansias, llegue para mejorar la calidad de vida, es el anhelo de todos; un pueblo que clama por mejoras sustanciales para poder subsistir y por ello no podemos perder la esperanza en el año que se avecina, porque nuestra patria tiene grandes riquezas naturales, que sólo falta que quienes la dirigen o dirigirán entiendan que hay que ponerla a producir, lo que se tiene sobre todo, dando incentivos al sector empresarial, que es quien genera empleo -dijo-. Según el legislador, en este momento los productores del campo están desesperados porque no tienen cómo mantener sus unidades de producción, ante la escasez y especulación que hay con los insumos para producir. —Granjas que están cerrando y con ello acabando con las fuentes de empleo, además que el alimento para el pueblo sigue escaseando, precisamente porque desde el campo no hay forma ni manera para seguir generando tal producción, destacó. Zamora aprovechó para agradecerle al pueblo de Cárdenas por la confianza que depositaron en su pasada candidatura a la alcaldía de esa entidad, pues "de no haber sido por la mezquina división, actitud errada y malsana que tuvieron compañeros de partido, quienes no entendieron la importancia de la unidad, hoy estuviéramos dirigiendo por mejores senderos a nuestro municipio, que tanto necesita de una mano que ayude a fomentar el progreso; por eso, insistimos en que las esperanzas están puestas en el año que se avecina para, desde el Táchira, impulsar el despegue económico que tanto necesita Venezuela ". (AM)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi