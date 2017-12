/ Aries- Estará nervioso, sin embargo también vital, solidario, simpático, divertido y muy pero muy social. Salga y pasee e intente disfrutar al máximo que ya se termina el año.Tauro- Todo se logra con mucha prosperidad y eso lo llevará a estar de muy buen humor. Evite peleas tontas con Géminis y Sagitario y no se quede tanto en casa.Géminis- La luna en su signo hoy y mañana lo hará cambiar de opinión de un momento a otro, ya que así es usted. Mucho dependerá de sus actos. ¡Vamos que usted puede!Cáncer- Recién el primero de enero se sentirá conforme con sus actitudes. Hoy todo cambiará de un lado a otro y eso lo hará sentirse un poco incómodo de a ratos.Leo- Géminis lo impulsará al movimiento social, Sagitario estará un poco desorientado, pero Acuario y Libra serán su mejor compañía, sin lugar a dudas.Virgo- Hoy no podrá ponerse en el lugar del otro, todo lo contrario; andará dando explicaciones concretas para dar fin a algo importante. Es hora de tomar coraje. ¡Vamos Virgo!Libra- Todo es muy irrelevante y muy cambiante a la vez. No se preocupe por lo que no puede realizar hoy. Evite problemas con Sagitario, pues está en un muy buen día.Escorpio- Su pasión hoy no cuenta y realmente sabe que todo será mejor más adelante. Anote todo lo que quiera terminar en este año y arriba ponga una vela blanca.Sagitario- Día confuso en donde necesitará hacer muchas tareas a la vez y eso no lo podrá realizar, ya que la luna en Géminis lo confunde. Por hoy y mañana, lo mejor será hacer poco y bien.Capricornio- Tiene temas para el futuro, pero igual está en un periodo complicado del año, así que si aún no cumplió años, mejor haga solo aquello que sea necesario y nada más.Acuario- Todo es genial y eso es importante que lo tenga en cuenta. No se deje llevar por lo que aún no conoce. Está en un día muy activo y con mucho movimiento y entusiasmo.Piscis- Trate de ponerse las pilas y moverse bastante ya que la luna en Géminis hoy y mañana los hará tener muchas reuniones sociales divertidas. Salga y pasee.* Por Susana Garbuyo*Puedes contactar a nuestra astróloga en Facebook y Twitter .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi