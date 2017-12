/ Empresario Tulio Rodríguez. Empresario Tulio Rodríguez. A juicio del empresario y dirigentes social de Cárdenas, Tulio Rodríguez, "este 2018 llega para ponernos a prueba sobre la capacidad inventiva de cada venezolano; aquí hay que triplicar esfuerzos para sacar adelante el país, no hay otra forma de buscar el progreso, solo trabajando y luchando para alcanzar las metas". Dijo que en momentos difíciles es donde "todos y cada uno de nosotros tenemos que ponernos a prueba, reinventarnos, donde no cabe el pesimismo; si queremos alcanzar mejores logros, tenemos que ser optimistas y saber que en el esfuerzo de todos está la clave". —Creemos en la clase trabajadora y en el poder pujante del empresariado venezolano, ahora más que nunca, el país nos necesita y por eso es que la meta debe ser el norte inmediato, haciendo lo que haya que hacer, siempre pensando en el progreso, en la producción del área donde nos estemos desempeñando -repuso Rodríguez-. Dijo que por ser el 2018 un año netamente electoral, donde el pueblo nuevamente se manifestará para decidir sobre las autoridades nacionales, la visión de cada venezolano debe ser la de aportar un granito de arena para que el país salga adelante; "son momentos difíciles, pero el proceso eleccionario deja en manos de cada uno de los habitantes de este país el tomar decisiones claves que conlleven una saludable solución a la crisis, que en todo caso está en el interés de cada quien". Tulio Rodríguez puso como ejemplo al pueblo de Cárdenas, donde según su criterio, por falta de coherencia política, al no entender el poder de la unidad, Jesús Zamora no es hoy el alcalde, "quien ha perdido es el pueblo, pues tenían en Zamora la experiencia y el conocimiento de cómo sacar al municipio adelante; el otro candidato luchó para que se perdiera y porque se iba del municipio y su interés era que no ganara el más capaz", destacó Rodríguez. (AM)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi