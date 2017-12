/ Los alcaldes se reunieron con la gobernadora en Residencia para plantear los problemas prioritarios a resolver en sus comunidades. (Foto/Tulia Buriticá) Los alcaldes se reunieron con la gobernadora en Residencia para plantear los problemas prioritarios a resolver en sus comunidades. (Foto/Tulia Buriticá) Con la presencia de veinte de los 29 alcaldes del Táchira, este viernes se llevó a cabo una reunión con la gobernadora del Táchira en donde se expusieron entre otros temas la "grave" situación de la basura y durante el encuentro la mandataria regional Laidy Gómez anunció la apertura del vertedero que había permanecido cerrado, como medida de presión para exigir cooperación del gobierno nacional y las autoridades regionales. Precisó Gómez que: "Este viernes, 29 de diciembre, fue reabierto el vertedero de San Josecito mediante trabajo coordinado entre la Gobernación del estado Táchira y las alcaldías que integran la mancomunidad", al tiempo que recordó a los burgomaestres que cada uno de ellos "debe tener responsabilidad en sus competencias y pagar por el mantenimiento de este espacio". Asistieron los alcaldes de Córdoba, Yoira Vargas; Evaristo Zambrano, Guásimos; Rogelio Ontiveros, Capacho Viejo; Ramón Mora, José María Vargas; Mercedes Rodríguez, Francisco de Miranda; Rigoberto Ovallos, Antonio Rómulo Costa; Roberto Lobo, Torbes; Richard González, Cárdenas; Ángel Márquez, Junín; Gustavo Delgado, San Cristóbal; Sonia Correa, Panamericano; Belkis Contreras, Samuel Darío Maldonado; José Luis Contreras de Jáuregui; Natalia Chacón, Lobatera; Elyomar Pernía, Michelena; Yonnhy Liscano, Ayacucho; Jhon Carrillo, Ureña; y William Gómez de Bolívar. La gobernadora les insistió a todos: "Los alcaldes que quieran responderle a su pueblo si no tienen los recursos tienen que buscarlos pero tienen una obligación que es la de pagar el mantenimiento del vertedero porque ese es un compromiso administrativo que se plasmó en un convenio que se llama la mancomunidad" "Aquí la responsabilidad es de todos y las soluciones no pueden ser aisladas ni personales. Todos tenemos responsabilidad, y alcalde que no cumpla con su compromiso de pago, tendremos que hacer la respectiva denuncia por incumplimiento administrativo", subrayó Gómez. Indicó que el Ministerio del Ambiente envió dos máquinas luego de las gestiones que adelantó ante el Consejo Federal de Gobierno y varios entes del ejecutivo central. "Tenemos máquinas para apagar el incendio, para barrer los patios, pero no ha sido suficiente". Explicó que: "Han sido muchos temas: las maquinarias, los repuestos, luego el incendio, hoy se logró abrir el vertedero, el día domingo 31 de diciembre iremos con ingenieros y técnicos especialistas de la Unet para evaluar propuestas respecto al colapso de los vertederos, ya que el problema de la basura se viene sectorizando en los estados del país. Por lo tanto, desde el Táchira estamos diseñando un proyecto para poder garantizar que el mantenimiento de los patios del vertederos no se detenga por situaciones mecánicas y podamos tener una distribución de estos patios, independientemente de que la maquinaria se obstruya" "Tenemos toda la voluntad de superar la vicisitud con el vertedero, no podemos depender de la condición diaria del vertedero para poder solucionar el problema de la gasolina, para eso debemos innovar y eso implica hablar de proyectos hechos en casa, y así los presentaremos con este equipo técnico de la Unet para que el vertedero no vuelva a colapsar", subrayó. Aunado a eso, emplazó a la comunidad a contribuir a minimizar la contaminación ambiental y reiteró que hay disposición del departamento de epidemiología de Corposalud para atender esta materia. Llamó a la conciencia ciudadana y dijo que: "No les pido que se queden con los desechos en sus casas, pero traten de sacarla antes de que el camión pase y esa es una manera de contribuir con el tema de la contaminación" Por otra parte, la gobernante exhortó a los burgomaestres a "dejar el sectarismo y el radicalismo a un lado para trabajar, porque la confrontación y la visceralidad política no resuelve el dolor a quien lo siente y no resuelve la comida a quien tiene hambre". Destacó el "ambiente de gentileza y cordialidad", bajo el cual se desarrolló la reunión con los burgomaestres y directores del consejo de gobierno que también se pudieron a disposición para solventar las problemáticas de la comida, la salud, el transporte, la gasolina, y -aclaró- "aunque ésta última no sea una competencia directa nuestra podemos intervenir para exigir que se minimice la problemática". "La salud, la seguridad y la comida no se pueden seguir estigmatizando a través de las ideologías político-partidistas porque cuando hay una enfermo para poder curarlo no se le pregunta si es rojo, verde o blanco, y esa ha sido una de las líneas que he girado". A los alcaldes que no asistieron manifestó que: "Perdieron la gran oportunidad de conocer la disposición de la gobernadora para ayudar con todos los problemas del pueblo que los escogió. No sigan viendo su investidura gubernamental con sectarismo, porque ustedes fueron electos alcaldes de todos, no del Psuv, eso sería como que yo dijera que solo voy a gobernar para mi partido que es AD". Leidy ZafraCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi