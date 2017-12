/ A juicio del abogado Manuel Erasmo Villamizar, la Gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, "está quedando muy mal con esos anuncios sin basamento de que los tachirenses no tendríamos problemas con la gasolina en la víspera del pasado 24 y 25 , como lo afirmó en la prensa regional".—No entiendo que busca la mandataria regional haciendo dichos anuncios, si ella sabe perfectamente que no tiene como cumplir dichas promesas ya que sus facultades o competencias no le dan para hablar de gasolina si todos sabemos que es el Gobierno nacional quien quiere seguir golpeando a l pueblo del Táchira, porque le quitamos la gobernación-, señaló.Según el abogado, la Gobernadora, no debe seguir quedando mal con el pueblo al prometer algo que nunca podrá cumplir, "porque pasan los días y no hay solución a esta grave situación que viene a desencadenar una serie de eventos que podríamos mencionar como fundamental el abuso de algunos funcionarios policiales que aparte de surtir gasolina se presta para la corrupción sumado a esto la inseguridad porque pasar 3 o más días en una cola sirve como presa fácil para ser objeto de un hurto o un robo".Dijo que se implementa el cambio con cambio de cuerpos de seguridad "pero todo el que llega permite que los vehículos utilizan la vía VIP. La incomodidad de los locales comerciales que debido a las colas kilométricas ningún cliente se puede estacionar para realizar sus pocas compras sumado a esto las necesidades fisiológicas ya que el propietario del vehículo no lo puede dejar a merced del hampa porque hasta el aceite del motor lo están sustrayendo".—En fin, será que los tachirenses merecemos este castigo o sería que nos equivocamos con la elección de la gobernadora que nos quiere mantener con puras declaraciones destempladas o por el contrario sería tener al frente de este y mucho problemas más al súper gerente el inolvidable Vielma Mora-, destacó.Apuntó Villamizar que: "ciudadana gobernadora no nos caiga a cotorra barata de soluciones reales planteé una solución pero no diga más mentiras el pueblo se canso de politiqueros que no hacen el bien a nuestro estado".(am)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi