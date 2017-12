/ Se acerca un nuevo año y con él llegan los planes y expectativas. Si no puedes con la angustia, no te preocupes, por eso te damos las Predicciones zodiacales para el 2018 para que puedas anticipar tus decisiones.¿Salud, dinero y amor? Sorpréndete con las predicciones que tiene el horóscopo para cada signo del zodiaco durante el año 2018.Predicciones zodiacales para el 2018 Aries. Si este año has dejado planes pendientes, el 2018 será el momento ideal para retomarlos, tanto en el trabajo como en el amor. Eso sí, concéntrate en uno a la vez, pues ambos planos necesitarán de toda tu atención. Por lo demás, no te preocupes, este nuevo año tendrás todo a tu favor, disfrútalo.Tauro. Este 2018 concéntrate en lo que es realmente importante. Deberás esforzarte si quieres que tu estilo de vida no cambie y no dudes en empezar a trabajar en los proyectos de tu interés. Basta de diversión excesiva, eso déjalo para los fines de semana. Pero, cuidado con que el estrés afecte tu salud.Géminis. La estabilidad que necesitas llegará en el 2018. Pero, serás tú quien busque un poco más de emoción, por lo tendrás que arriesgar y trazarte nuevos objetivos. En el amor, disfruta de tu relación y no dejes de darle la atención debida.Cáncer. El 2018 deberás tener paciencia y ser perseverante para afrontar algunas dificultades que se te presenten. Tranquila, si sigues tu intuición podrás solucionarlo de mejor manera. Eso sí, aprende a manejar tu dinero y olvídate de los gastos innecesarios, al menos durante los primeros meses del año.Leo. Diviértete y disfruta. Sin duda, el 2018 te sonreirá económicamente y podrás darte esos lujos que has estado evitando últimamente. Sin embargo, mantén los pies en la tierra y procura no exponerte demasiado. Medita antes de tomar una decisión, la impulsividad puede jugarte en contra. En el amor, no pierdas la cabeza por temas sin sentido, mantén esa frescura que te caracteriza.Virgo. El 2018 será tu año y tómalo literalmente, pues deberás centrarte en ti misma. Tendrás el tiempo necesario para relajarte y divertirte, pero no descuides tu economía ni tu salud. En el amor, deja que las cosas se presenten en su momento y no te presiones para buscar algo formal.Libra. Si hay algo que no te faltará el 2018 es el dinero, llegarán nuevas oportunidades que serán muy buenas para ti. No lo dudes y arriésgate. Sin embargo, si hablamos de amor, debes tener cuidado con la envidia de otras personas que quieran involucrarse. Recuerda que solo tú tienes la última palabra.Escorpio. Si bien tendrás estabilidad en varios aspectos de tu vida, no dejes de innovar y estar en constante movimiento. Anímate a hacer actividades totalmente nuevas para ti. Sabes que no puedes estar en un mismo lugar por mucho tiempo, así que atrévete.Sagitario. En el dinero y el amor, comenzarás el año con nuevas decisiones que pueden ser un tanto arriesgadas y deberás confiar en tu intuición. Lo mejor de tu 2018 será que podrás cumplir algunos planes que habías dejado de lado, tales como un viaje o una aventura diferente.Capricornio. Lo mejor te está esperando en el 2018. Los objetivos y proyectos que has planeado comenzarán a dar buenos resultados, así que concéntrate y no dejes de trabajar en ellos. Descuida, pronto tendrás un momento para divertirte. Además, el amor no será un tema del que debas preocuparte.Acuario. Definitivamente, el 2018 no te compliques. Y esto va tanto para el dinero como el amor, pues tu salud sí deberás cuidarla constantemente. Asimismo, comenzarás a tener buenos resultados en el trabajo, lo cual te dará tiempo para ti misma y para disfrutar de una buena compañía.Piscis. El 2018 será un año de cambios que te traerán estabilidad económica y amorosa. Pero sin duda, la decisión está en tus manos. Atrévete a darle la oportunidad a alguien nuevo y emprende un proyecto que has estado planeando, pues lo mejor está por llegar. Ojo, deberás cuidar tu salud.Fuente: GDA / El Comercio / PerúCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi