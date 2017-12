© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

The Disaster Artist llega el 29 de diciembre a los cines, justo ya a final de año y se erige por méritos propios en una de las mejores películas estrenadas en España en todo lo que ha sido 2017. Parece haber sido predestinada para ello.Cuando Tim Burton rodó en 1994 Ed Wood, como homenaje al considerado "peor director de la historia del cine" y su "horrible" película Plan 9 from Outer Space, no imaginaba que terminaría siendo una de sus cintas más redondas. Y uno de los mejores y más completos papeles de Johnny Depp, por cierto.James Franco hace ahora su particular Ed Wood con The Disaster Movie.¿Ocurrirá lo mismo y será recordada en el futuro esta especie de nueva revisión de The Room, otra obra maldita y considerada también "la peor película de la historia del cine"? Porque The Disaster Artist es, ni más ni menos, la supuesta reproducción de los hechos que dieron con la creación de la olvidada The Room.Recopilemos: The Room fue filmada en 2003 por Tommy Wiseau, un tipo excéntrico y peculiar, con una personalidad muy extraña y de perfil opaco ante el resto de los mortales.Casi un misántropo que solo creía en sí mismo. Todo lo que rodeaba su figura era misterioso en forma y fondo pero sus ideas y proyectos no cesaban.Amaba el cine y actuar (sigue haciéndolo, pues no ha muerto).Pero su carrera no arrancó como él esperaba. Se sentía con talento e iba a demostrarlo, costara lo que costara. Rodeado de abundante dinero, que nadie sabe de dónde procedía, decidió embarcarse en una aventura en Hollywood que tuvo muchas más sombras que luces.Todo eso cuenta con mucho ingenio The Disaster Artist . Y el resto hay que descubrirlo en el cine.James Franco borda su papel de Wiseau (hay imágenes reales de Wiseau por las redes con muchos vídeos sobre él) pero es que también en la propia The Disaster Artist se muestran imágenes de él al final para comparar ambos papeles, el real de Wiseau y la recreación del propio James Franco.Es clavada.Tras ver The Disaster Artist uno desea ver esa película maldita en la que se adentra, esa The Room que circula como pieza de culto por su "absurdez" bien entendida.Hay muchas ganas de saber más de Tommy Wiseau como persona y personaje y sobre todo hay ganas de amar algo más esa pasión que existe por el mundo del cine y no desfallecer aunque sea duro.The Disaster Artist contiene elementos cómicos que se transforman en bastantes momentos emocionantes.James Franco se une a su hermano Dave Franco para formar pareja artística y la química entre ellos fluye.James es Tommy Wiseau y Dave es Greg Sestero, un actor que se hizo amigo de Wiseau y que también soñaba con triunfar como intérprete en Hollywood.Esta película encierra muchas cosas que no están a simple vista claras: la traición, la amistad, el oscurantismo de las relaciones y las falsas apariencias, el egoísmo (un montón de gente rodeando en el set de rodaje y trabajando para un tipo en el que no creen, pero que es el que les paga), la integridad personal y el sueño de alcanzar la fama en Hollywood, entre otras muchas cosas.Es importante el hecho de que secundarios amigos de James Franco borden sus roles secundarios ( Seth Rogen, Zac Efron, Josh Hutcherson o Alison Brie ).Aparte, los cameos de Sharon Stone y Bryan Cranston suman también a la entidad de esta obra.Plagada de premios y nominaciones importantes (Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, Globos de Oro, Satellite Awards, Critics Choice Awards, etc.) huele a rascar algo en los Oscar aunque la competencia será dura.Sin duda The Disaster Artist puede ser un "pelotazo" y se hablará de ella durante años.Y ayudará, de paso, a recuperar esa rareza llamada The Room , que siendo fallida, tiene un halo peculiar de curiosidad que puede verse como complemento perfecto de la propia The Disaster Artist.James Franco lo ha conseguido y ha metido en su curriculum una gran película como director.LO MEJOR: El amor que desprende al sueño de muchos "locos" por el cine y las películas y la recreación de James Franco como Tommy Wiseau.LO PEOR: Tiene un trasfondo de peculiaridad que dificultará su enganche con las masas.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…17 fracasos de taquilla en 2017 Te invitamos al cine a ver 'Las dos caras de enero' Metal Gear Solid elige director para su película.

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez Venezuela

Instagram: Oncólogo Francisco Velasquez Petropiar ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi