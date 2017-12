Tras filtrarse el logo de la película hace ya algunas semanas, por fin tenemos una primera imagen oficial correspondiente a Bumblebee , el spin-off de Transformers protagonizado en solitario por el simpático autobot amarillo.La fotografía la ha distribuido la propia Paramount Pictures y en ella vemos al protagonista en forma de escarabajo amarillo junto a la actriz Hailee Steinfeld , quien interpreta el papel de Charlie , una chica cerca de cumplir los 18 años y por tanto interesada en hacerse con un coche para desplazarse.La sinopsis de la película ya nos adelantó hace un tiempo que Bumblebee comienza la cinta en un vertedero de California, de donde parece que acaba de salir en esta primera imagen oficial en la que aparece bastante sucio y gastado.La película llegará a los cines el 21 de diciembre del inminente 2018 y está dirigida por Travis Knight , con actores como John Cena , Pamela Adlon, Stephen Schneider y Jorge Lendeborg Jr en el reparto para acompañar a Steinfeld.Si esta saga de películas basada en la potente licencia de juguetes es de tus favoritas aún puedes echarle un ojo al reportaje que publicábamos hace un año sobre el futuro de Transformers o a este otro con 25 cosas que puede que no sepas de Transformers .Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Se deja ver el logo de Bumblebee: The Movie El spinoff de Bumblebee comienza su producción y John Cena se une al reparto Hailee Steinfeld podría actuar en Bumblebee.

