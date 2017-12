© Francisco Velasquez

Los meses finales de 2017 (y los primeros de 2018) parece que van a ser tiempos que los fans de los juegos de carreras van a disfrutar (y celebrar). Es difícil recordar un momento mejor para ser aficionado a este género en concreto.Tendremos series de largo recorrido, juegos oficiales, simuladores, títulos más arcade y opciones que podríamos catalogar como únicas en su especie. Es un gran momento para ser fan de los juegos de carreras.A continuación encontraréis los lanzamientos más importantes del género en los próximos meses y más allá, incluyendo unos cuantos menos conocidos que podríais no conocer aún (pero que no deberíais perder la pista).F1 2017 F1 2017, que se ha lanzado recientemente, es un juego de carreras eficiente y no demasiado complicado que trata de abrazar las normas y regulaciones de la F1 para incluirlas en un simulador deportivo que recompensa al consistencia, la paciencia y la estrategia.En varios sentidos, la evolución respecto a F1 2016 es moderada, pero sería injusto decir que no ha habido mejoras.El modo carrera es más denso que nunca, el force feedback es el mejor en un juego de Codemasters, y la iluminación mejorada lo hace más vibrante y realista en la presentación de sus trazados.Además hay varios coches clásicos de la F1 disponibles con los que podemos desfogarnos en los trazados de esta temporada.Con unos niveles de personalización altos - se adapta a tu nivel, seas más casual o un fan de la simulación -, F1 2017 es apto para cualquier fan de la Fórmula 1.Todas las piezas cobran sentido cuando jugamos los grandes premios más largo, y vemos los errores de los oponentes, los safety cars, las estrategias de boxes y el clima dinámico entrar en juego.Rico en detalles y fiel a todo lo que hace interesante la F1 actual, F1 2017 es una simulación de este moderno deporte del motor como sea posible.Nos hace soñar con lo que Codemasters sería capaz de hacer si aplicara este filosofía a otros campeonatos de carreras.Podéis saber más leyendo nuestro análisis de F1 2017.Project CARS 2 Project CARS 2 llega solo en un par de semana, y cada vez pinta mejor. Hemos jugado distintas versiones del juego durante los últimos meses, y ya se trataba de un simulador de lo más entretenido.Lo mejor es que aún hay mucho que no hemos probado.Con más de 180 coches, nueve disciplinas de motor, y más de 60 circuitos con por encima de 130 trazados, la oferta es masiva para los fans de las carreras.Si además combinamos esto con los trazados 'vivos', las temporadas, y la climatología, la variedad se multiplica aún más.Su modo carrera está inspirado por los deportes del moto reales, con fines de semana completos, personal de boxes animado, fallos mecánicos, carreras estratégicas - además de vehículos y trazados modernos y retro - y tendrás algo distinto a casi cualquier juego de su estilo.Quizás lo más importante a tener en cuenta es que el control en Project CARS 2 no solo ha mejorado, sino que lo han pulido una larga lista de conductores profesionales, incluyendo a Nicolas Hamilton, Tommy Milner, Vaughn Gittin, Jr., Oli Webb, René Rast, Patrick Long, Chris Goodwin, y el ex-Stig Ben Collins.Contratar a conductores profesionales para que hablen de lo bueno que es tu juego puede que sea uno de los trucos más viejos del libro del PR, pero conviene dejar claro que Ben Collins ya odiaba los simuladores de carreras antes de empezar a ser consultor en el manejo de Project CARS 2.Si tenías problemas con el manejo del juego original, resulta que Stig también se quejó sobre esto, y le han hecho caso.Forza Motorsport 7 Mientras que el rival de este juego, GT Sport, está yendo hacia atrás en cuando a escala de su garaje y otras opciones, Forza Motorsport 7 sigue creciendo.El juego de Turn 10 studios tendrá más de 700 coches, y un renovado interés en que los tengamos todos, experimentemos con ellos, y aprendamos qué es lo que hace especial a cada uno de ellos.Algunos de esos 700 coches ofrecen varias variantes del mismo modelo (además de algunas variantes pre-tuneadas de Turn 10 de coches existentes), aunque la mayor parte del programa es un orgasmo de coches de todos los tipos, procedencias y categorías.Además ofrecerán la lista de circuitos más amplia en un juego de Forza hasta la fecha, con 32 localizaciones y más de 200 rutas.Mugello, Suzuka y el trazado favorito de los fans Maple Valley. Cambios de hora de carrera y clima dinámico han sido las otras adiciones a Forza Motorsport 7, aunque no estén disponibles para todos los trazados.Turn 10 incluso nos permitirá personalizar a apariencia de nuestro conductor con cientos de posibilidades diferentes, "que pertenecerán a distintas décadas de la historia de las carreras y la cultura popular."Forza Motorsport 7 empezará a llegar a los usuarios que lo han reservado este mismo mes, antes de su lanzamiento oficial, el 3 de octubre.Gran Turismo Sport Es fácil olvidarse cuando hay tanta distancia entre entregas, pero la serie Gran Turismo sigue siendo la franquicia propia más vendida de Sony.Aunque Gran Turismo Sport será el primer GT en PS4, la presión es elevada. Las ventas de Gran Turismo 6 tomó más del 50% de Gran Turismo 5, y la generación de PS3 fue descrita como una "pesadilla" para la desarrolladora Polyphony Digital.Para hacer todo un poco más difícil, la competencia nunca ha sido más fiera.Para afrontar este reto Polyphony Digital ha re-inventado Gran Turismo.Ya no es un un juego con más de 1000 coche. Ahora se centra en los eSports. Sigue habiendo modo en solitario, pero el propósito de las 150 pruebas (o similar), del modo campaña es preparar a los jugadores para el modo inspirado en la iRacing, 'Sport Mode', que es el modo multijugador del juego.Funcionando a 4K y 60 imágenes por segundo, GT Sport tiene un aspecto increíble, y tras muchos años de promesas parece que el sonido ha mejorado significativamente.El editor para los coches permite que demos un aspecto auténtico y que rápidamente estén listos para mostrarlos a otros jugadores.Además su modo foto lo hace casi indistinguible de la realidad. La presentación obsesiva de GT Sport es otro punto a favor. Como fans, que GT Sport llegue sin una experiencia más sólida en solitario, sin clima dinámico y menos circuitos y coches que los juegos multiplataforma como Project Cars 2 hace que lo veamos con algo menos de emoción.GT Sport tendrá 150 coches y 17 localizaciones (con 28 variantes diferentes), aunque solo seis de ellas son trazados reales.Que los jugadores tradicionales de Gran Turismo abracen o no GT Sport solo sabremos cuando salga el juego el próximo 17 de octubre.WRC 7 La desarrolladora Kylotonn intentó con WRC 6 ofrecer un juego con un modo carrera respetable, escenarios bien diseñados y un modelo de conducción trabajado.Se trataba, casi sin lugar a dudas, del juego más divertido con licencia WRC desde la época de PS2, y se trataba de un complemento más que correcto de sorprendente Dirt Rally.WRC 7 está a punto de llegar, tras haber recibido al más que bueno Dirt 4 , y parece que seguirá su estela.El Campeonato del mundo de Rallies ha visto como este año cambiaban bastantes normas en relación con los coches.El resultado es que los coches son ahora más ligeros, potentes y con cambios aerodinámicos más anchos y agresivos.Kylotonn ha traído todo eso al juego, y lo cierto es que se siente más rápido, especialmente en las etapas más estrechas y peligrosas.El diseño de etapas de Kylotonn ha mejorado su anterior juego, siendo aún más variado, repleto de baches y claustrofóbico que antes.Puede que no sea tan variado dentro de sus etapas que Dirt 4, pero tiene más del doble de países.WRC 7 tendrá multijugador a pantalla partida y 55 equipos oficiales, incluyendo una "amplia selección de corredores de WRC 2 y WRC Junior." También tendrá bestias del rally modernas de Hyundai, Citroën, Ford o Toyota.Incluso incluirá un Porsche 911 GT3 RS R-GT, siendo la primera vez en la serie que aparece. Es una pena que solo estará disponible para quellos que reserven en un principio, pero esperamos que en algún momento futuro se abra a todos los jugadores (junto, esperemos, a su gran rival de su categoría, el Abarth 124 R-GT).Lo más interesante de WRC 7 son las nuevas 'etapas épicas', que son eventos gigantescos que tardaremos más de 15 minutos en completar.Lo probamos recientemente en un evento en la etapa épica de Méjico, y estaba muy bien diseñada y el fondo cambiaba lo suficientemente a menudo como para mantener el interés kilómetro tras kilómetro.WRC 7 está previsto para esta misma semana, por lo que si os interesa os invitamos a que permanezcais atentos a IGN España.Si aún tienes ganas de velocidad, acelera a la siguiente página para saber más de Need for Speed Payback, The Crew 2 y varios juegos de carreras más.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar 1 2 Y no te pierdas… Wreckfest: Avance para PC La nueva generación de consolas llegaría en 2021 Switch bate récords en Japón.

