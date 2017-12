Qué lamentable es observar en la red como un tarajallo mamotreto de hombre manganzón lloriquea porque el CLAP ique -dizque- no le llevó a la puerta de su casa un pernilazo.Doquier hay hombres de anime y quienes se caracterizan por ostentar demasiada superficialidad en cuanto al abordaje de problemas cotidianos y soslayan lo insoslayable; de eso se trata.Un hombre concreto no lloriquea en público y más si tiene hijos a los que dar ejemplo de moral; un verdadero hombre todo se lo pide a sí mismo y no en cambio a los demás.Tampoco es ético y mucho menos prudente hablar en nombre de un pueblo que no ha autorizado que en su nombre salga un llorón como un tal vivassantana o acaso vivalapepa a echarle plomo a Maduro porque no le ha llegado el pernil de su tormento a la puerta de su casa.Si no ha llegado pernil por algo será y no precisamente por culpa del gobierno revolucionario que asediado por intereses internacionales hace todo lo humanamente posible por asistir al pueblo.No se justifica que cualquier tirapiedras exprese bolserías sin fundamento sea contra quien sea, a menos que lo haga afianzado en el barril de bilis que lleva en sus tripas; estimo que ese/esos tal/es vivalapepas nunca deja/n su bilis en casa, y peor, pareciera/n pretender inundar la red con su/s lloradera/s; ¡qué sinvergüenzura! (son más de uno).Modelo falso de hombre lloriquea en vez de plantarse a trabajar duro.

