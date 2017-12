/ 1.- Los consejos de Luis Vicente León para que una "persona común" enfrente la hiperinflación"Aunque difícilmente podremos salir ilesos y sin tragar agua, la idea es no ahogarse", escribió el especialista en su cuenta de Instagram.2.- En estos celulares WhatsApp dejará de funcionar a partir del 1 de enero de 2018Según datos de la compañía, 1.000 millones de personas utilizan este servicio de mensajería instantánea.3.- Mala cobertura, cargas repetidas y otras cinco cosas que dañan la batería de tu celularLa corta duración de la batería de nuestros teléfonos inteligentes es uno de los males de la tecnología de hoy en día.4.- Dos venezolanos viajarán de polo a polo y por tierra: desde la Patagonia hasta AlaskaNelson Narváez y Cristal González tienen previsto partir en enero de 2018.5.- Libran orden de captura contra experto petrolero Bernard Mommer, asesor de Hugo ChávezAl matemático y analista petrolero se lo responsabiliza, presuntamente, de los delitos de "peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y legitimación de capitales", detalló el fiscal general designado por la constituyente.6.- Portugal negó que haya saboteado entrega de pernil a Venezuela "El Gobierno portugués no tiene esos poderes de sabotear el pernil de cochino", aseguró el ministro de Negocios Extranjeros, Augusto Santos Silva.7.- Reapareció Oscar Pérez en video: pidió volver a las calles "a buscar nuestra libertad"Con el himno nacional de fondo, Pérez junto a siete sujetos uniformados llaman a un levantamiento de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro 8.- A los pobres bajo los puentes de Caracas "prefieren dejar de verlos antes que ayudarlos""Nos dicen que tenemos que irnos de aquí, que por aquí pasan ministros y que no nos quieren ver".9.- Al grito de "queremos CLAP" vecinos de la Cota 905 se alzaron junto al HelicoideCalificaron de "mentira" que la culpa de los retrasos en la entrega de los CLAP sea de la oposición. "La oposición no está mandando", contestaron.10.- Canadá actuó con reciprocidad: expulsó al embajador y al encargado de negocios venezolanoLa medida también se extendió al encargado de negocios venezolano en Canadá, anunció la canciller del país norteamericano.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi