La cuenta de Twitter @KRLS, perteneciente al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha sido la más mencionada por los usuarios españoles de la red social en 2017, de acuerdo con la estadística anual difundida por la plataforma de 'microblogging'.A nivel global, el usuario Carter Wilkenson ha logrado superar el "récord histórico" de 'retuits', que hasta entonces ostentaba un 'selfi' de la gala de los Oscar de 2014 -publicado por la presentadora Ellen DeGeneres- con una captura de pantalla en la que muestra cómo desafía a la cadena de restaurantes Wendy's a que es capaz de obtener 18 millones de retuits para obtener 'nuggets' gratis. Hasta la fecha ha logrado 3,6 millones.Un 'tuit' del expresidente de Estados Unidos Barack Obama contra el racismo se ha posicionado como el que más 'Me gusta' ha recibido en todo el mundo, con más de 4,5 millones.Esta publicación, que ha acumulado 1,7 millones de 'retuits', ha seguido a la de Wilkenson como la segunda más compartida en 2017.El segundo 'tuit' con más 'Likes' del año fue publicado por la cantante estadounidense Ariana Grande tras el atentado producido en Mánchester (Reino Unido) durante uno de sus conciertos, el pasado mes de mayo; recibió 2,6 millones de 'me gusta'.Cataluña Los usuarios españoles de Twitter se han mostrado especialmente activos en temas referentes a los atentados de Cataluña del pasado mes de agosto y al proceso independentista catalán.Prueba de ello es que un mensaje del perfil de la Policía Nacional pidiendo que no se compartan imágenes de los heridos por el atropello de Barcelona fue el más compartido, con 101.000 'retuits', seguido por sendos mensajes del periodista Jordi Évole y el humorista Dani Mateo sobre el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre -85.000 y 73.000 retuits, respectivamente-.De igual manera, Carles Puigdemont tiene el perfil de Twitter que más menciones ha recibido en España a lo largo del presente año, seguido por la cuenta de la Policía Nacional.Cierra el podio nacional el grupo musical surcoreano BTS, que también ha sido el artista más mencionado en España.El futbolista del F.C. Barcelona Gerard Piqué ha sido, por su parte, el deportista más aludido por los usuarios.Puigdemont es seguido por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, como los tres políticos españoles más mencionados en 2017.A nivel global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha sido el líder mundial más mencionado en todo el planeta, seguido por el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de Venezuela , Nicolás Maduro Desde el ámbito de las 'tuitstars', la activista de izquierdas Protestona (@protestona1) ha sido la más mencionada en España en el presente año.El segundo lugar lo ocupa el dibujante y diseñador Manuel Bartual (@ManuelBartual), autor de una historia de suspense a través de Twitter que generó gran expectación el pasado verano, mientras que la tercera plaza ha sido ocupada por el también activista de izquierdas Gerardo Tecé (@gerardotc).Por último, el programa de Telecinco 'Sálvame' (@SalvameOficial) ha sido el espacio televisivo más mencionado por los españoles en 2017.

