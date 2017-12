El Gobierno sostiene que la que un día fue la aerolínea de bandera del país "necesita ambición y no una reestructuración".El Gobierno italiano no quiere malvender la aerolínea italiana Alitalia, gestionada desde mayo por administradores concursales, y pide a los potenciales interesados en adquirirla que le garanticen un futuro sólido."Queremos dar a Alitalia una perspectiva sólida", afirmó el ministro de Infraestructuras y Transportes de Italia, Graziano Delrio, en una entrevista publicada hoy por el diario italiano "La Repubblica".El ministro italiano sostuvo que la que un día fue la aerolínea de bandera del país "necesita ambición y no una reestructuración" y por ello solicitó un futuro similar al que se ha conseguido para la compañía Meridiana, cuyo accionista de control es actualmente la catarí Qatar Airways desde que en septiembre se hiciera con el 49% de su capital.Desde mayo, los tres administradores concursales nombrados por el Ejecutivo italiano para evitar su quiebra están negociando con los potenciales interesados, entre ellos la alemana Lufthansa y la británica de bajo coste EasyJet, para perfeccionar las ofertas presentadas."Nos tomaremos el tiempo que sea necesario, no queremos malvenderla", ha dicho Delrio.El titular de Infraestructuras y Transportes ha admitido que estas conversaciones llevarán tiempo hasta que se completen "todos los pasos necesarios que permitan dar un nuevo impulso, favoreciendo un plan de desarrollo serio" para Alitalia.No obstante, el objetivo es "cerrar un acuerdo (de venta) lo antes posible".Alitalia, sin beneficios desde 2002, se vio obligada a ponerse en manos del Gobierno después de que sus trabajadores tumbaran en abril en referéndum el plan industrial que la dirección quería aplicar para sanear sus cuentas.Ya en 2008, estuvo en manos de un comisario nombrado por el Gobierno después de declararse insolvente, aunque finalmente fue salvada por un grupo de empresarios tras recibir la aprobación del Estado, y un año más tarde entró en su capital un socio extranjero, Air France-KLM.En julio de 2014, Alitalia alcanzó un acuerdo con Etihad, por el que la compañía emiratí inyectó cerca de 560 millones de euros y se hizo con el 49% de su capital.

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez Venezuela

Instagram: Inmunólogo Francisco Velasquez Petropiar ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi